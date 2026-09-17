Morena: Candidatos a duras penas

La Presidenta no tuvo suficiente músculo para imponer todos sus deseos, y aunque hay dos designaciones que parecen su hechura, una tiene apoyos compartidos entre el Zócalo y Palenque: Quintana Roo, que era uno de los campos de batalla entre Sheinbaum y las fuerzas que representan al expresidente Andrés Manuel López Obrador , en cuya trinchera también está López Hernández; y Guerrero.

El segundo paquete de precandidaturas a gobernador, llamados eufemísticamente coordinadores para la defensa de la Transformación, le ha costado sangre a la presidenta Claudia Sheinbaum , cuyos estrategas electorales tuvieron que hacer marrullerías y satisfacer los mínimos exigidos en Palacio Nacional. Encabezados por Iván Silva, el responsable de sacar adelante a los delfines de la mandataria, alteraron resultados de encuestas para cumplir los deseos presidenciales y cruzaron lealtades con sus enemigos, en especial con el senador Adán Augusto López Hernández , dejando almas resentidas y provocando fracturas en Morena .

Eugenio Segura será el abanderado de Morena en Quintana Roo, al derrotar en la contienda a Rafael Marín Mollinedo, a quien López Obrador le había garantizado que él se quedaría con la candidatura, y operó para que su hijo Andrés llevara recursos del Estado de México a su campaña. Segura era la opción posible para la Presidenta, aunque originalmente apostó por la alcaldesa de Benito Juárez –que incluye Cancún–, Ana Patricia Peralta, descarrilada tras conocerse la cancelación de su visa estadounidense.

La sanción del Departamento de Estado se dio cuando descubrieron que Peralta, con investigaciones en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como el contrabando de combustible, no estaba jugando con la Presidenta, sino que era informante de Marín Mollinedo y del general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia. La lealtad de Segura, sin embargo, no está al 100 por ciento con Sheinbaum, pues en la recta final tocó base en Palenque para asegurarle al expresidente que cuidaría sus intereses en Quintana Roo.

En Guerrero, la apuesta presidencial siempre fue Beatriz Mojica, aunque existía la percepción de que Sheinbaum estaba respaldando a Esthela Damián, muy cercana a ella y su consejera jurídica en la Presidencia, a la que renunció en abril después de tener fuertes desacuerdos con ella. En el estado, el dolor de cabeza fue el senador Félix Salgado Macedonio, a quien López Obrador también le había ofrecido la gubernatura tras el sexenio de su hija Evelyn Salgado, pero las presiones de Sheinbaum a Morena para prohibir el nepotismo se lo impidieron.

Salgado Macedonio ejerce control sobre las cosas que pasan en Guerrero, pero Mojica también tiene un largo trabajo de campo en el estado. El senador ha sido neutralizado por ahora, con la amenaza de que, si se cruza en el camino, lo expulsarán de Morena. El problema inmediato que tiene Mojica es con Abelina López, la polémica alcaldesa de Acapulco, que ha cuestionado airadamente la designación de su adversaria, aunque en el fondo, consideran en Morena, está pidiendo con sus quejas que su relevo interino, Leticia Lozano, con quien tiene una muy estrecha relación, se quede con la alcaldía del puerto.

Los principales escollos para Palacio Nacional no se dieron ahí, sino en Baja California y Zacatecas, cuyas precandidaturas fueron para Julieta Ramírez y Verónica Díaz, gracias a los artilugios de Silva, que como no le daban los números de las encuestas para que resultaran seleccionadas por el método tradicional en Morena, las ignoró. La encuesta en Baja California la ganó Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, respaldado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y en Zacatecas triunfó el diputado Ulises Mejía.

Burgueño nunca estuvo en el ánimo de la Presidenta, y Sheinbaum le había dicho a la dirigencia de Morena que no podía ganar. Burgueño está siendo investigado junto con el empresario Fernando Salgado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, reveló a finales del año pasado el semanario Zeta. Estados Unidos, que está armando los vínculos gubernamentales y empresariales con Los Rojos –una extensión del Cártel de Sinaloa– en Baja California, los tiene en la mira. Salgado también es muy cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien le está revisando Washington sus nexos con el crimen organizado.

Baja California era un embrollo político porque se cruzaban intereses. Burgueño estaba respaldado por Alfonso Brito, que es uno de los operadores de medios de la Presidencia, mientras que Ramírez era impulsada por Silva, que también es asesor de la gobernadora Ávila. Mientras los colaboradores de Sheinbaum tomaban trincheras opuestas, quien se levantó con la victoria fue un enemigo de la Presidenta, el senador López Hernández, para quien la próxima candidata trabajó como promotora y ariete contra Sheinbaum durante la contienda por la candidatura presidencial.