¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, concierto de la OMSA, kermés mexicana y más

La semana aún se percibe con actividades de conmemoración de las fiestas patrias y, por eso, diversas experiencias culturales están listas para llevarse a cabo. Así que no pierdas la oportunidad de vivir alguna de ellas. ¿Estás listo para disfrutar el fin de semana?

TEATRO CON ‘NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES’ De la pluma del argentino Arístides Vargas, escrita a partir de su experiencia en el exilio por la dictadura en Argentina en los años 70, llega ahora al Teatro Garnica con la producción del colectivo Teatro Flor del Aire y la dirección de Chicha de la Peña. Cecilia Vázquez y Raúl Bustos interpretan en escena a Bruna y Óscar, respectivamente, dos exiliados del ficticio país de ‘Nuestra Señora de las Nubes’. El escenario del Teatro Garnica es donde se realiza la puesta en escena, con funciones este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre; viernes y sábados a las 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas. Los boletos se pueden adquirir por WhatsApp al 844 655 3823 o en taquilla.

‘EL DESCENSO DE PSIQUE’ Este sábado 19 de septiembre llega la puesta en escena ‘El descenso de Psique’, de Carlos Aurelio. Es una producción regimontana que llega este fin de semana al Centro Cultural La Besana con dos funciones. La cita para ver el talento de los actores regios es a las 19:30 horas, bajo la dirección de Carlos Aurelio. La entrada general tiene un costo de 250 pesos en taquilla.

MINI KERMÉS A LA MEXICANA Este sábado 19 de septiembre, en las instalaciones del centro comercial Plaza Real, se realizará la denominada Mini Kermés para pasar una tarde llena de alegría y diversión en familia o con amigos. La cita es a las 17:00 horas en las instalaciones del lugar, en el Periférico Luis Echeverría. Se esperan diversas actividades familiares para los niños, además de expositores locales.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA METROPOLITANA DE SALTILLO La Orquesta Metropolitana de Saltillo vuelve al escenario este viernes 18 de septiembre en el Museo de las Aves de México, en punto de las 20:15 horas, para ejecutar la Micro-Suite No. 1, Op. 1, de David Reyes. La presentación de la Micro-Suite de Reyes es solo el inicio de una velada que continuará con el Concierto para viola y orquesta No. 1 en Re Mayor, Op. 1, de Carl Stamitz, que contará con la interpretación solista del violista Daniel Chagolla. La noche concluirá con la Sinfonía No. 44 en mi menor, ‘Trauer’, de Joseph Haydn. Los boletos se pueden adquirir en el sitio de Boletrix desde 110 pesos, además de que los niños y niñas de 7 a 15 años entran gratis.

‘EL DESAIRE’ SIGUE EN CARTELERA Este será el tercer fin de semana que la película saltillense ‘El Desaire’ siga en cartelera, por lo que es clave que la audiencia acuda a apoyar este proyecto que ha puesto a la capital coahuilense en el mapa como escenario de nuevas historias.