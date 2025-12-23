Acuerdan reparación por 2 mil 222 millones de pesos para mineros de Cananea

El Gobierno federal fungirá como administrador del fondo para entregar los apoyos a los mineros y sus viudas, así como para la construcción de un hospital regional con capacidad de atención toxicológica, un centro para la salud renal y el saneamiento del Río Sonora.

La compañía dirigida por Germán Larrea aportará la mayor parte de los recursos, con mil 500 millones de pesos, en tanto el estado y la Federación pondrán los 700 millones de pesos restantes.

El acuerdo para poner fin a la huelga de los trabajadores de Cananea contempla un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos de reparación con un convenio entre Grupo Médico y los gobiernos federal y estatal de Sonora.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo en conferencia de prensa que el gobierno atiende a viudas, familias y trabajadores, los cuales recibirán directamente el recurso.

“Se pudo lograr un fondo de recursos por una aportación del 70.14 por ciento por parte de la empresa Grupo México; del 21.7 por ciento del Gobierno de México y 8 por ciento por el estado de Sonora para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social.

“El acuerdo contempla la participación de Grupo México con mil 500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones depositados por Grupo México ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019; también el Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el Estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos”, detalló Rodríguez.

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, señaló que el hospital comunitario de Ures se reconvertirá a regional con la ampliación de servicios de consulta externa con 21 consultorios de especialidad, áreas de choques, 60 camas para hospitalización y área intensiva.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dijo que se instalarán 16 plantas potabilizadoras y de desinfección, así como tres estaciones de monitoreo y un centro de visualización al que los ciudadanos tendrán acceso, como parte de los trabajos de saneamiento del Río Sonora.

El convenio pone fin a la huelga que la Sección 65 del Sindicato Minero inició hace 18 años para demandar mayores medidas de seguridad para la extracción de cobre. En ese periodo, 53 mineros murieron antes de obtener una reparación del daño.