Acusa ‘Chapo’ Guzmán que no lo dejan comunicarse con su abogado

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera extendió una queja por escrito ante el juez Brian Cogan en la que acusa que no se le ha permitido comunicarse con su nuevo abogado, Israel José Encinosa, y pidió que se tomen medidas al respecto.

Desde la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado, en la que cumple la sentencia de cadena perpetua, “El Chapo” envió una carta de su puño y letra a Cogan, juez de la Corte de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

En la misiva le dice que aunque hace tres semanas se “autorizó que el gobierno permita al abogado Encinosa visitar y hablar por teléfono y escribirme”, lo anterior no ha ocurrido. La carta tiene fecha del 17 de julio.

El capo mexicano asegura que no se le han entregado “las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa”, a quien no se le ha permitido visitarlo ni hablar por teléfono.

Por tanto, Guzmán pide a Cogan que intervenga para que se le permita a su abogado contactarlo. En la carta, dice en reiteradas ocasiones que al abogado no se le deja contactarlo.

En julio de 2019, Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales, por delitos de narcotráfico y, aunque ha interpuesto mociones para enfrentar un nuevo juicio, todas se le han denegado.

En tanto, dos de sus hijos están actualmente en manos de la justicia estadounidense. Ovidio ya se declaró culpable de cargos que se le imputan, tras llegar a un acuerdo con autoridades, en tanto Joaquín está en negociaciones.