Acusa EU a 13 personas, incluyendo a 2 mexicanos, de robo de autos para cárteles

En un comunicado, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas dijo que los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados.

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes cargos federales en El Paso, Texas , contra 13 personas, incluyendo dos mexicanos, por presuntamente transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia México, con destino a los cárteles mexicanos de la droga.

De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

Las acusaciones se derivan de una investigación denominada Operación Southbound Takedown, que comenzó en la primavera de 2026 cuando, señala el comunicado, agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron una tendencia creciente de vehículos robados, tanto de propiedad privada como de alquiler, que presuntamente se transportaban a personas pertenecientes a diversas organizaciones criminales en México.

Los fiscales alegan que, en muchos casos, los vehículos eran robados a propietarios particulares o a grandes empresas de alquiler de autos en todo el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados al otro lado de la frontera, en México.

Esos vehículos se utilizaban presuntamente para facilitar las actividades cotidianas de los cárteles mexicanos.Hasta el momento, se han recuperado 29 vehículos de los robados, con un valor aproximado de un millón 137 mil dólares.

El alcance de la investigación abarca todo el territorio de Estados Unidos y México.

El pasado 25 de marzo, la estadounidense Kimberly Aguilar fue acusada por este caso y se encuentra bajo custodia, al igual que el ciudadano estadounidense Marty Gerardo Jr., quien fue acusado formalmente el 22 de julio pasado.

Los otros 11 acusados fueron detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre.

Los mexicanos acusados fueron identificados como Pablo Frías, quien cuenta con tarjeta de residente permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, quien cuenta con tarjeta de cruce fronterizo.

Los otros nueve acusados fueron identificados como David Monarrez; César David Díaz; Sinuhe Baltizar López; Christopher René Reyes; Ángel Antonio Flores; Aaron Fernando Luna-Evans; Amy Foote; James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales.”A cualquiera que esté pensando en transportar vehículos robados a México: no lo hagan”, dijo Justin R. Simmons, fiscal para el Distrito Oeste de Texas.

“Estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su deseo de ganar dinero rápido para expandir sus operaciones criminales, las cuales incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el tráfico de drogas e incluso el asesinato”.

”Ya están advertidos, si brindan apoyo a estos cárteles —muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras— al transportar vehículos robados desde este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”, añadió.

”No se trata de delitos contra la propiedad aislados. Los vehículos robados relacionados con la Operación Southbound Takedown muestran un patrón alarmante y se utilizan para respaldar las operaciones cotidianas de peligrosas organizaciones criminales”, afirmó Ryan G. McRae, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).