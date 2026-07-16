Acusan de despedir a fiscal de la FGR tras negarse a congelar caso contra juez

Esposo de la ministra de la Suprema Corte Sara Irene Herrerías, a Langlet le solicitaron la renuncia cuando se reincorporaba a sus labores tras someterse a una cirugía mayor, informaron fuentes federales.

Después de apenas seis meses en el cargo, la Fiscalía General de la República ( FGR ) removió a Óscar Langlet González como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

Se trata de la segunda baja en pocos días dentro del equipo de la fiscal general, Ernestina Godoy , luego de que el viernes pasado renunció a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Uno de los informantes señaló que a Langlet le pidieron la renuncia el pasado 29 de junio, poco después de que se negara a archivar una indagatoria por instrucciones de sus superiores.

De acuerdo con esa versión, la investigación, abierta desde hace más de cinco años, involucra a Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, Veracruz.

Langlet ingresó en enero de 2017 a la entonces Procuraduría General de la República como director general de Asuntos Jurídicos en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Con la llegada de Alejandro Gertz Manero a la FGR se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. Primero fue coordinador de asesores y posteriormente consejero jurídico de la institución.

Tras la salida de Gertz, Langlet dejó la consejería el 15 de diciembre pasado y, el 1 de enero de este año, Ernestina Godoy lo nombró titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, encabezada por Raúl Armando Jiménez Vázquez.