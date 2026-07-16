Acusan de despedir a fiscal de la FGR tras negarse a congelar caso contra juez

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México
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    Acusan de despedir a fiscal de la FGR tras negarse a congelar caso contra juez
    Fuentes federales revelan que a Óscar Langlet le exigieron la renuncia tras salir de una cirugía por negarse a congelar un caso contra un juez; es la segunda baja en el equipo de Ernestina Godoy. ARCHIVO

Remueven de la FGR a Óscar Langlet, encargado de indagar corrupción oficial, tras rechazar orden de archivar pesquisa contra un juez de Veracruz

Después de apenas seis meses en el cargo, la Fiscalía General de la República (FGR) removió a Óscar Langlet González como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

Esposo de la ministra de la Suprema Corte Sara Irene Herrerías, a Langlet le solicitaron la renuncia cuando se reincorporaba a sus labores tras someterse a una cirugía mayor, informaron fuentes federales.

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Se trata de la segunda baja en pocos días dentro del equipo de la fiscal general, Ernestina Godoy , luego de que el viernes pasado renunció a Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Uno de los informantes señaló que a Langlet le pidieron la renuncia el pasado 29 de junio, poco después de que se negara a archivar una indagatoria por instrucciones de sus superiores.

De acuerdo con esa versión, la investigación, abierta desde hace más de cinco años, involucra a Jesús Arturo Cuéllar Díaz, Juez Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, Veracruz.

Langlet ingresó en enero de 2017 a la entonces Procuraduría General de la República como director general de Asuntos Jurídicos en la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Con la llegada de Alejandro Gertz Manero a la FGR se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos. Primero fue coordinador de asesores y posteriormente consejero jurídico de la institución.

Tras la salida de Gertz, Langlet dejó la consejería el 15 de diciembre pasado y, el 1 de enero de este año, Ernestina Godoy lo nombró titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, encabezada por Raúl Armando Jiménez Vázquez.

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Entre los asuntos bajo su responsabilidad se encontraban la mayoría de las carpetas de investigación relacionadas con los presuntos desvíos millonarios de la llamada Estafa Maestra.

La salida de Langlet ocurrió días antes de la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tras permanecer también poco más de seis meses en el cargo.

Lara presentó su dimisión el viernes pasado por “motivos personales”, aunque esto surtió efecto a partir de ayer. A diferencia de Langlet, abandonó la institución junto con su equipo de colaboradores.

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