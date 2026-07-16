Caso de ‘El Jando’: expertos señalan que es inverosímil que la fiscalía no lo identificara cuando lo detuvo

CIUDAD DE MÉXICO- La extradición a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a ese país, sin que las autoridades mexicanas lo identificaran demuestra la deficiencia e incapacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Consejo de Seguridad Nacional, señalaron expertos consultados por EL UNIVERSAL. Refirieron que hay un deficiente tratamiento de datos que se debe subsanar, porque no es un caso aislado, sino la prueba de la debilidad de los procesos actuales y es una mala tarjeta de presentación para nuestro país.

Incluso, señalaron un presunto esquema de simulación del gobierno de México para no hacer pública la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, explicó que la importancia del piloto va más allá de la explicación que pudiera haber dado sobre la operación para sacar a “El Mayo” Zambada del país, ya que pudo haber dado más detalles del presunto nexo del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico. ”Hay una demostración contundente de las deficiencias de investigación de la Fiscalía General de la República... lo más importante de todo lo que nos podía haber dicho este personaje está relacionado con temas específicos de lo que ocurrió en esa fecha, los posibles vínculos entre el gobernador de Sinaloa con la delincuencia organizada”, comentó. Subrayó que las investigaciones de la FGR no deberían llevarse tanto tiempo como en el caso de “El Jando”, en el que tardaron 10 meses para conocer su identidad y una vez que ya lo habían extraditado a EU.

”Evidentemente no debería ser así. Lo que sí nos exhibe es que eso es lo que ocurre cuando tienes una fiscalía que carece de capacidades institucionales para detectar en tiempo y forma a un alto personaje de la delincuencia organizada, y lo sueltas como en muchos otros casos han soltado o han cometido errores importantes a la hora de investigar”, dijo. Señaló que este caso proyecta una imagen negativa del gobierno de México por su incapacidad para resolver casos relacionados con la seguridad. Carlos Seoane, consultor en seguridad y manejo de crisis, coincidió en que el trabajo de la FGR y el gabinete de seguridad es deficiente por la debilidad de los procesos actuales de investigación y procuración de justicia, que se deben subsanar.

”Lo que veo es un deficiente tratamiento de datos de la gente que es detenida por algún motivo de crimen organizado, narcotráfico, ataques a fuerzas armadas o a Guardia Nacional. Es la debilidad de los procesos actuales, que probablemente en papel están muy bien, pero a la hora de ejercerlos no, siendo que literalmente tuvieron en su poder a la persona que piloteó el avión y meses después se dan cuenta”, dijo. El experto afirmó que el gobierno trata de arreglar el error de no haber identificado al piloto porque se trata de un caso de importancia nacional, pero que existen más casos que no se conocen. ”Nunca tuvimos idea de quién fue y meses después voltean y nos dicen: ‘Por cierto, éste era el piloto’. ¿Qué pasó?, ¿qué hicimos? Y viene en reversa un proceso de alguna manera forense y ver en qué parte del proceso alguien no hizo bien su trabajo. Ahorita nos enteramos por el nivel de participación de este sujeto en un caso que trae a la fiscalía y a la Presidencia de cabeza; entonces, ¿cuántas veces no nos hemos enterado? Muchísimas”, explicó. Para David Saucedo, especialista en seguridad pública, “las pifias y errores de la FGR son legendarias, pero en este caso es inverosímil que la fiscalía no supiera quién era ‘El Jando’”.