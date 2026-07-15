Desarticulan narcoalmacén en Durango, tras denuncia de la Guardia Nacional

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Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron tambos y bidones, rellenos de precursores para producir narcóticos

El 15 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la incautación de miles de litros y kilos de precursores químicos en Durango.

La Guardia Nacional denunció la posible presencia de las sustancias químicas en un domicilio ubicado en el poblado Acatita, municipio de Tamazula, en Durango. La Policía Federal Ministerial (PFM) llegó a la ubicación y logró asegurar 30 mil 119 litros de diversas sustancias almacenadas en tambos y bidones.

En la escena, elementos federales incautaron 25 mil 525 kilos de sustancias sólidas granuladas, en escamas y en hojuelas, las cuales se encontraban distribuidas en costales, tambos y cajas de cartón.

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Todo material asegurado, predispuesto en la creación de drogas sintéticas, fue puesto a disposición de Fiscalía Especializada de Control Regional del estado, con tal de continuar la investigación en el presunto ‘narcoalmacén’ y ‘narcolaboratorio’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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