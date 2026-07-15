Desarticulan narcoalmacén en Durango, tras denuncia de la Guardia Nacional
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Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) aseguraron tambos y bidones, rellenos de precursores para producir narcóticos
El 15 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó la incautación de miles de litros y kilos de precursores químicos en Durango.
La Guardia Nacional denunció la posible presencia de las sustancias químicas en un domicilio ubicado en el poblado Acatita, municipio de Tamazula, en Durango. La Policía Federal Ministerial (PFM) llegó a la ubicación y logró asegurar 30 mil 119 litros de diversas sustancias almacenadas en tambos y bidones.
En la escena, elementos federales incautaron 25 mil 525 kilos de sustancias sólidas granuladas, en escamas y en hojuelas, las cuales se encontraban distribuidas en costales, tambos y cajas de cartón.
Todo material asegurado, predispuesto en la creación de drogas sintéticas, fue puesto a disposición de Fiscalía Especializada de Control Regional del estado, con tal de continuar la investigación en el presunto ‘narcoalmacén’ y ‘narcolaboratorio’.