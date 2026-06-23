¿Adiós a los cobertores con la imagen de Omar García Harfuch?... el funcionario registra su nombre e imagen ante el IMPI

Sin embargo, su popularidad ya no se limita a conferencias de prensa o encuestas de aprobación. En distintos mercados y corredores comerciales de la Ciudad de México es posible encontrar productos con su imagen, desde cobijas y toallas hasta peluches y artículos coleccionables que lo colocan junto a celebridades del entretenimiento y el deporte.

La figura de Omar García Harfuch se ha convertido en una de las más reconocidas dentro del actual gobierno federal. Su presencia constante en temas relacionados con la seguridad pública y su participación en eventos oficiales lo han colocado en el centro de la conversación pública.

Este fenómeno refleja cómo algunos personajes públicos logran trascender sus funciones institucionales para convertirse en referentes de la cultura popular. En los puestos del Centro Histórico, por ejemplo, la imagen del funcionario comparte espacio con artistas internacionales, deportistas y figuras virales de internet.

LAS MARCAS REGISTRADAS DE OMAR GARCÍA HARFUCH

La relación entre popularidad y comercio también tiene un componente legal. De acuerdo con registros disponibles en Marcanet, plataforma del IMPI, el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con varias marcas vinculadas a su identidad.

Entre las denominaciones registradas aparecen “OMAR GARCIA HARFUCH” y “OMAR HAMID GARCIA HARFUCH”, nombres que fueron inscritos en distintas categorías de protección comercial.

El registro de una marca permite que una persona o empresa tenga herramientas legales para evitar que terceros utilicen determinados nombres o elementos distintivos con fines comerciales sin autorización. En este caso, la protección se relaciona directamente con la identidad pública del funcionario.

UNA ESTRATEGIA QUE SE ADELANTÓ A SU POPULARIDAD

Aunque el interés por la imagen de García Harfuch ha aumentado en los últimos años, la protección de su nombre ocurrió tiempo atrás. Esto muestra una estrategia enfocada en resguardar su identidad antes de alcanzar los niveles actuales de exposición mediática.

Registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es una práctica cada vez más frecuente entre figuras públicas, emprendedores y creadores de contenido. La finalidad es garantizar que un nombre, logotipo o elemento distintivo quede protegido ante posibles usos no autorizados.

En el caso del funcionario, estos registros adquieren una nueva dimensión debido al crecimiento de productos inspirados en su imagen, un fenómeno que ha llamado la atención tanto de consumidores como de observadores de la vida política nacional.

COBIJAS, PELUCHES Y EL FENÓMENO DEL “MERCH” POLÍTICO

La venta de artículos relacionados con personajes públicos no es algo nuevo en México. Sin embargo, pocas veces un integrante activo del gabinete federal había logrado convertirse en protagonista de una tendencia comercial tan visible.

Actualmente es posible encontrar productos con la imagen de Omar García Harfuch en diversos mercados de la capital del país. Algunos comerciantes ofrecen cobijas estampadas, mientras que otros apuestan por peluches o figuras decorativas inspiradas en el secretario de Seguridad.

La expansión de este tipo de mercancía coincide con los niveles de aprobación que distintas encuestas atribuyen al funcionario. Estudios recientes lo ubican entre los integrantes mejor evaluados del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando una notoriedad que rebasa el ámbito gubernamental.