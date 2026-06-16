Gobierno de Sheinbaum reporta detención de 56 mil personas por delitos de alto impacto, en lo que va del sexenio

Además, las autoridades aseguraron cerca de 30 mil armas de fuego, decomisaron alrededor de 420 toneladas de narcóticos y retiraron de circulación más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , presentó un balance de los resultados obtenidos por el Gabinete de Seguridad entre octubre de 2024 y mayo de 2026, periodo en el que fueron capturadas más de 56 mil personas relacionadas con delitos de alto impacto.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario informó que las Fuerzas Armadas han intensificado las acciones contra la producción de drogas sintéticas.

Como resultado, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina han localizado y destruido 2 mil 407 laboratorios clandestinos y centros de procesamiento de metanfetaminas distribuidos en 22 entidades del país.

En el marco de la denominada Operación Enjambre y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch destacó la captura de diversos funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actividades delictivas en Morelos.

Entre ellos figuran los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, así como el exedil de Yecapixtla. Con estas acciones, la cifra de servidores públicos detenidos supera los 85 casos, incluidos siete presidentes municipales en funciones.

Respecto al combate a la extorsión, señaló que entre julio de 2025 y mayo de 2026 fueron detenidas mil 468 personas relacionadas con este delito.

Entre los casos recientes sobresale la captura de un presunto integrante de una organización criminal que operaba en Tamaulipas extorsionando a empresarios y comerciantes.

Asimismo, en Guerrero fueron arrestadas once personas, incluido un supuesto líder criminal acusado de presionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco.

El titular de la SSPC atribuyó a estas acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial una disminución del 46 por ciento en el promedio nacional de homicidios dolosos.

En materia de seguridad marítima, informó que operativos realizados por la Secretaría de Marina frente a las costas de Chiapas y Guerrero permitieron asegurar dos embarcaciones y más de tres toneladas y media de cocaína, además de detener a diez personas presuntamente involucradas en el tráfico internacional de drogas. Indicó que, durante la actual administración, la Marina ha decomisado más de 71 toneladas de cocaína en altamar.

García Harfuch también dio a conocer una serie de capturas consideradas relevantes para la estrategia federal de seguridad. Entre ellas se encuentra la detención en Sinaloa de José Ángel “N”, identificado como operador cercano a una de las facciones criminales que mantienen presencia en la entidad.

En Baja California fue arrestado Pablo Edwin “N”, señalado por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, homicidio y extorsión, mientras que en Jalisco fue detenido Armando “N”, relacionado con una célula delictiva que opera en la zona metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, fuerzas federales realizaron operativos en los que fueron neutralizados o detenidos diversos objetivos prioritarios vinculados con organizaciones criminales que operan en estados como Jalisco, Nayarit y Sinaloa. En Puebla, las autoridades capturaron a Homero “N”, identificado como líder de un grupo delictivo con presencia en varios municipios de Morelos y presuntamente relacionado con homicidios y extorsiones.

Durante acciones recientes desarrolladas en distintos municipios sinaloenses, fueron arrestadas once personas consideradas generadoras de violencia. En esos operativos se aseguraron más de 30 armas de fuego, miles de cartuchos, cargadores, explosivos y se desmantelaron seis instalaciones utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

Las labores de cooperación internacional también derivaron en la captura de tres personas con ficha roja de Interpol en Quintana Roo y Campeche, entre ellas un presunto integrante de una organización criminal transnacional buscado por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de personas y posesión ilegal de armamento.

En Chiapas, autoridades mexicanas lograron la detención de Orlando Armando “N”, identificado como líder de la organización criminal MS-13 y requerido por la justicia salvadoreña. De igual forma, en la Ciudad de México fue aprehendido David “N”, señalado como operador de una estructura delictiva local y buscado por homicidio y delitos contra la salud.

Por otra parte, en Jalisco fue capturado José Luis “N”, identificado como líder de una organización criminal con presencia en Colima. En tanto, un operativo coordinado en Culiacán permitió la detención de nueve presuntos integrantes de una célula delictiva, incluido Rafael “N”, a quien se atribuyen diversos hechos violentos registrados recientemente en la entidad.

Finalmente, en Matamoros, Tamaulipas, cateos y acciones coordinadas derivaron en la captura de ocho personas presuntamente relacionadas con tráfico de drogas, armas y municiones.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos estarían vinculados con una agresión armada ocurrida en mayo pasado contra elementos del Servicio de Protección Federal, ataque en el que un agente perdió la vida y dos más resultaron heridos.