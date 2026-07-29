Advierte oposición riesgo para libertad de expresión con lineamientos

Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que el proyecto dado a conocer por el Ejecutivo federal contiene disposiciones ambiguas que deben corregirse y precisarse para evitar riesgos a la libertad de expresión.

Diputados de Oposición advirtieron que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias presentados por el Ejecutivo federal contienen disposiciones ambiguas que abren la puerta para que la autoridad se convierta en un censor represivo, algo que, advirtieron, no se le ocurrió ni a Victoriano Huerta.

Entre esas ambigüedades, detalló, está la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada, que revise las decisiones de las defensorías de las audiencias e incluso que pretendan imponer sanciones, lo que resultaría en muchas ocasiones en censura.

López recordó que estas preocupaciones han sido señaladas también por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) al advertir que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un riesgo de una regresión democrática y un atentado a la libertad de expresión.

“La protección de los derechos de las audiencias y la libertad de expresión por supuesto son principios complementarios que deben garantizarse de manera conjunta, uno no excluye a otro”, sostuvo.

López Rabadán insistió en que el proceso de consulta que se extenderá hasta el próximo 21 de agosto, debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos y en las decisiones editoriales.

La panista insistió en que debe servir también para precisar si los lineamientos deben aplicarse a las conferencias mañaneras, tanto la federal, como las locales que si bien tienen diferentes nombres, dependiendo de la entidad federativa, tienen un formato parecido.

“Sí están en condiciones de definirse cuál es la naturaleza de lo que se dice en una mañanera, ya sea federal o las locales () la pregunta es ¿qué son? ¿Es opinión, información o análisis? Porque, además, el tema de fondo es que esas mañaneras, tanto federales, como locales, después pasan en una gran proporción en medios públicos, y esos medios públicos claramente también tendrían que estar sujetos a este tipo de lineamientos”, dijo.

La panista demandó que el proceso de consulta sea transparente, público y abierto a todo aquel que desee participar.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, consideró que con los lineamientos, Morena está mostrando su verdadera cara, que es la de un ente censor represivo y afirmó que ni a Victoriano Huerta se le ocurrió algo así.

“Morena quiere decidir qué ve la gente, qué escucha la gente, qué opiniones no debe escuchar la gente, eso es lo que está haciendo Morena con un reglamento que, incluso, supera las restricciones constitucionales, o sea, es tan grave lo que están proponiendo, que supera todo lo que habíamos visto en este país, es decir, con todo respeto, ni a Victoriano Huerta se le ocurrían estas cosas”, dijo.

El legislador calificó a Morena de pandilla de fanáticos estalinistas que pretenden instaurar la suspensión de libertades en un País donde no se investiga la muerte de periodistas.

“Quienes llegaron por la escalera de la democracia y la quieren tumbar”, lamentó.