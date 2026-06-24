Advierten organizaciones riesgos por plan Pemex-Petrobras en el Golfo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Advierten organizaciones riesgos por plan Pemex-Petrobras en el Golfo
    Las organizaciones ambientales alertaron que cualquier falla a miles de metros bajo el mar puede convertirse en un desastre ambiental. CUARTOSCURO

Cemda, Conexione Climáticas y Oceana sostienen que apostar por proyectos de aguas profundas va contra compromisos climáticos

El Memorando de Entendimiento suscrito está semana entre Pemex y Petrobras sienta las bases para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, lo que implica un severo riesgo ambiental y social, advirtieron este miércoles organizaciones civiles.

Apostar por proyectos de aguas profundas, señalaron en un pronunciamiento el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas, Oceana y otras, prolonga un modelo energético incompatible con los compromisos climáticos adquiridos por México y con la necesidad de proteger los océanos para las futuras generaciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aclara-gobernador-de-durango-mi-visa-de-eu-esta-en-alerta-amarilla-JB21641866

“La actividad petrolera en aguas profundas y ultraprofundas es altamente riesgosa.

“Las operaciones se realizan a miles de metros bajo el mar, donde cualquier falla puede convertirse en un desastre ambiental de gran magnitud, con consecuencias que pueden prolongarse durante décadas”, alertaron.

“Además, los proyectos de aguas profundas y ultraprofundas que esta cooperación busca explorar requieren inversiones multimillonarias y largos periodos de desarrollo antes de comenzar a producir petróleo”.

El Golfo de México, remarcaron, ya ha experimentado los impactos de la industria petrolera, incluyendo derrames, contaminación, destrucción de hábitats y afectaciones a pesquerías y comunidades costeras.

“La crisis climática exige reducir, y no ampliar, la dependencia de los combustibles fósiles. Las organizaciones hacen un llamado al Gobierno mexicano para que frene la expansión petrolera en aguas profundas y proteja los santuarios de vida que existen en el Golfo de México”, indicaron.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ambientalistas
Contaminación Ambiental

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
NosotrAs: Y la invisibilidad de las altas capacidades

NosotrAs: Y la invisibilidad de las altas capacidades
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a señalamientos de medios y opositores, a quienes acusó de desinformación.

‘Ya supérame’... Sheinbaum arremete contra oposición y medios afines; pone a Grupo Firme en La Mañanera
México planea sumar más de 32 mil megawatts de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, con una fuerte apuesta por las energías limpias.

CFE aportará 79% de nueva capacidad eléctrica con energías renovables: Elena González
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Experiencia. El caótico e intenso historial de las divas nacidas bajo el signo de Cáncer.

El imperio del llanto: Ellas son las ‘reinas’ de la ‘temporada Cáncer’ en Hollywood
Daniel Muñoz marcó el gol del triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo y selló el pase cafetero en el Mundial 2026.

Colombia vence al Congo con gol de Daniel Muñoz y avanza en el Mundial 2026