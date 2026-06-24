Advierten organizaciones riesgos por plan Pemex-Petrobras en el Golfo

Apostar por proyectos de aguas profundas, señalaron en un pronunciamiento el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas, Oceana y otras, prolonga un modelo energético incompatible con los compromisos climáticos adquiridos por México y con la necesidad de proteger los océanos para las futuras generaciones.

El Memorando de Entendimiento suscrito está semana entre Pemex y Petrobras sienta las bases para la exploración de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, lo que implica un severo riesgo ambiental y social, advirtieron este miércoles organizaciones civiles.

“La actividad petrolera en aguas profundas y ultraprofundas es altamente riesgosa.

“Las operaciones se realizan a miles de metros bajo el mar, donde cualquier falla puede convertirse en un desastre ambiental de gran magnitud, con consecuencias que pueden prolongarse durante décadas”, alertaron.

“Además, los proyectos de aguas profundas y ultraprofundas que esta cooperación busca explorar requieren inversiones multimillonarias y largos periodos de desarrollo antes de comenzar a producir petróleo”.

El Golfo de México, remarcaron, ya ha experimentado los impactos de la industria petrolera, incluyendo derrames, contaminación, destrucción de hábitats y afectaciones a pesquerías y comunidades costeras.

“La crisis climática exige reducir, y no ampliar, la dependencia de los combustibles fósiles. Las organizaciones hacen un llamado al Gobierno mexicano para que frene la expansión petrolera en aguas profundas y proteja los santuarios de vida que existen en el Golfo de México”, indicaron.