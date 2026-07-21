Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña
    El cumpleaños 60 de Enrique Peña Nieto volvió a colocar al exmandatario entre las principales conversaciones en redes sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Peña Nieto celebró su cumpleaños número 60. Su hijo Alejandro Peña Pretelini compartió un emotivo mensaje

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, celebró este 20 de julio su cumpleaños número 60, una fecha que rápidamente lo convirtió en tendencia en redes sociales. A lo largo del día, familiares, excolaboradores, políticos y simpatizantes compartieron mensajes para felicitarlo por llegar a esta nueva etapa.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hijo Alejandro Peña Pretelini, quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras acompañadas de fotografías familiares que pocas veces habían sido vistas públicamente.

”Felices 60. Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños”, escribió.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-sindrome-pena-nieto-ya-contagia-en-palacio-nacional-FG21055123

Las imágenes muestran distintos momentos entre padre e hijo, desde fotografías de la infancia de Alejandro hasta escenas más recientes en las que ambos aparecen conviviendo y abrazándose, un aspecto poco habitual desde que Peña Nieto dejó la Presidencia.

LAS FOTOGRAFÍAS DESPIERTAN REACCIONES EN REDES SOCIALES

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas debido a que el exmandatario mantiene un perfil público discreto desde que concluyó su administración en 2018 y son contadas las ocasiones en las que comparte aspectos de su vida personal.

En la sección de comentarios se observaron mensajes de felicitación, muestras de afecto y también opiniones divididas sobre su paso por la Presidencia, reflejando que la figura de Enrique Peña Nieto continúa generando conversación entre los usuarios.

Actualmente, el expresidente reside principalmente en Madrid, España, donde ha mantenido una vida alejada de los reflectores y con escasas apariciones públicas.

Algunos datos sobre el exmandatario:

• Nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México.

• Fue presidente de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

• Desde que concluyó su mandato reside principalmente en España.

• Ha manifestado en distintas entrevistas que no tiene intención de regresar a la vida política.

SU FIGURA SIGUE GENERANDO DEBATE A OCHO AÑOS DE SU GOBIERNO

Tras concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto redujo considerablemente su presencia pública y ha sido visto únicamente en algunos eventos privados, reuniones sociales y actividades de carácter benéfico.

Con motivo de su cumpleaños también llegaron felicitaciones por parte de diversas figuras políticas, entre ellas Ricardo Aguilar Castillo, Luis Miranda Barrera, Laura Barrera Fortoul y el PRI Estado de México, que difundió un mensaje institucional para el expresidente.

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales recordaron diferentes momentos de su administración. Mientras algunos destacaron reformas impulsadas durante su gobierno en áreas como energía, telecomunicaciones, educación y competencia económica, otros retomaron algunas de las controversias que marcaron su sexenio, entre ellas investigaciones por presuntos casos de corrupción que involucraron a integrantes de su administración.

A ocho años de haber dejado la Presidencia, el aniversario número 60 de Enrique Peña Nieto volvió a evidenciar que su legado continúa dividiendo opiniones entre distintos sectores de la sociedad. Las felicitaciones familiares y políticas coincidieron con un nuevo intercambio de posturas sobre los aciertos y cuestionamientos que siguen acompañando su paso por el Gobierno de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pena-nieto-reaparece-en-mexico-es-visto-en-hotel-de-ixtapan-de-la-sal-KA21038561

DATOS CURIOSOS

· Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México.

· Gobernó México entre 2012 y 2018, siendo el último presidente emanado del PRI hasta el momento.

· Desde que concluyó su mandato, mantiene su residencia principalmente en Madrid, España.

· La felicitación de su hijo Alejandro Peña Pretelini incluyó fotografías familiares inéditas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cumpleaños

Personajes


Enrique Peña Nieto

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas

NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas
Las medidas arancelarias implementadas por el Gobierno de México a finales de 2025 ya muestran sus primeros resultados.

Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento
El programa Vivienda para el Bienestar ofrece una alternativa para las personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste.

Vivienda para el Bienestar 2026: cómo solicitar una casa si no cotizas al Infonavit
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio
Una entrevista de Angélica Aragón reavivó una historia sobre su cercanía con David Bowie durante la década de los 70.

¿Fue amiga de David Bowie?... cuestionan supuesta amistad de Angélica Aragón con el artista británico
Tras la conclusión del Mundial 2026, la atención ya está puesta en la Copa del Mundo 2030, un torneo que hará historia al disputarse en seis países de tres continentes.

¿Dónde será el Mundial 2030? Conoce las sedes, países anfitriones y la fecha de inicio
El número de solteros en Coahuila pasó de 533 mil personas en 2021 a 626 mil en 2025.

Aumentan en Coahuila solteros y parejas en unión libre... y los matrimonios siguen en caída libre