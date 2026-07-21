Enrique Peña Nieto ya es adulto mayor... el ex presidente cumple 60 años y así lo felicitó su hijo Alejandro Peña

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hijo Alejandro Peña Pretelini , quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras acompañadas de fotografías familiares que pocas veces habían sido vistas públicamente.

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto , celebró este 20 de julio su cumpleaños número 60, una fecha que rápidamente lo convirtió en tendencia en redes sociales. A lo largo del día, familiares, excolaboradores, políticos y simpatizantes compartieron mensajes para felicitarlo por llegar a esta nueva etapa.

”Felices 60. Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños”, escribió.

Las imágenes muestran distintos momentos entre padre e hijo, desde fotografías de la infancia de Alejandro hasta escenas más recientes en las que ambos aparecen conviviendo y abrazándose, un aspecto poco habitual desde que Peña Nieto dejó la Presidencia.

LAS FOTOGRAFÍAS DESPIERTAN REACCIONES EN REDES SOCIALES

La publicación acumuló miles de reacciones en pocas horas debido a que el exmandatario mantiene un perfil público discreto desde que concluyó su administración en 2018 y son contadas las ocasiones en las que comparte aspectos de su vida personal.

En la sección de comentarios se observaron mensajes de felicitación, muestras de afecto y también opiniones divididas sobre su paso por la Presidencia, reflejando que la figura de Enrique Peña Nieto continúa generando conversación entre los usuarios.

Actualmente, el expresidente reside principalmente en Madrid, España, donde ha mantenido una vida alejada de los reflectores y con escasas apariciones públicas.

Algunos datos sobre el exmandatario:

• Nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, Estado de México.

• Fue presidente de México del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

• Desde que concluyó su mandato reside principalmente en España.

• Ha manifestado en distintas entrevistas que no tiene intención de regresar a la vida política.

SU FIGURA SIGUE GENERANDO DEBATE A OCHO AÑOS DE SU GOBIERNO

Tras concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto redujo considerablemente su presencia pública y ha sido visto únicamente en algunos eventos privados, reuniones sociales y actividades de carácter benéfico.

Con motivo de su cumpleaños también llegaron felicitaciones por parte de diversas figuras políticas, entre ellas Ricardo Aguilar Castillo, Luis Miranda Barrera, Laura Barrera Fortoul y el PRI Estado de México, que difundió un mensaje institucional para el expresidente.

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales recordaron diferentes momentos de su administración. Mientras algunos destacaron reformas impulsadas durante su gobierno en áreas como energía, telecomunicaciones, educación y competencia económica, otros retomaron algunas de las controversias que marcaron su sexenio, entre ellas investigaciones por presuntos casos de corrupción que involucraron a integrantes de su administración.

A ocho años de haber dejado la Presidencia, el aniversario número 60 de Enrique Peña Nieto volvió a evidenciar que su legado continúa dividiendo opiniones entre distintos sectores de la sociedad. Las felicitaciones familiares y políticas coincidieron con un nuevo intercambio de posturas sobre los aciertos y cuestionamientos que siguen acompañando su paso por el Gobierno de México.