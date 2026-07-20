¿Dónde será el Mundial 2030? Conoce las sedes, países anfitriones y la fecha de inicio
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Conoce cuándo inicia, qué selecciones ya están clasificadas y cuáles serán las sedes que recibirán los partidos del próximo Mundial.
Con el Mundial 2026 ya definido, la FIFA se prepara para una edición sin precedentes de la Copa del Mundo. El Mundial 2030 conmemorará el centenario del primer torneo celebrado en Uruguay y será el primero en la historia que tendrá seis países anfitriones distribuidos en tres continentes.
La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos fue ratificada por la FIFA como sede principal del campeonato, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos conmemorativos para celebrar los 100 años de la primera Copa del Mundo.
¿Cuándo empieza el Mundial 2030?
La FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030.
El calendario contempla tres partidos conmemorativos los días 8 y 9 de junio en Uruguay, Argentina y Paraguay. Posteriormente, entre el 13 y 14 de junio se realizará la ceremonia oficial de inauguración y el partido inaugural en una de las sedes principales: España, Portugal o Marruecos.
El resto de la fase de grupos comenzará el 15 y 16 de junio, mientras que la gran final está programada para el 21 de julio de 2030.
¿Qué países serán sede del Mundial 2030?
La edición de 2030 será única porque se jugará en seis países:
1. España
2. Portugal
3. Marruecos
4. Uruguay
5. Argentina
6. Paraguay
España, Portugal y Marruecos recibirán la mayor parte de los encuentros del torneo, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay organizarán un partido cada uno como homenaje al centenario del Mundial.
Estas serán las principales sedes
Entre los estadios más importantes que albergarán partidos destacan:
España
- Camp Nou (Barcelona)
- Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid)
- San Mamés (Bilbao)
- La Cartuja (Sevilla)
- Anoeta (San Sebastián)
Portugal
- Estádio da Luz (Lisboa)
- Estádio José Alvalade (Lisboa)
- Estádio do Dragão (Oporto)
Marruecos
- Hassan II (Casablanca)
- Moulay Abdellah (Rabat)
- Estadio de Marrakech
- Ibn Battouta (Tánger)
- Estadio de Agadir
- Estadio de Fez
Las sedes conmemorativas serán el Estadio Centenario de Montevideo, el Estadio Monumental de Buenos Aires y el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción.
Un Mundial que marcará un antes y un después
Los seis países anfitriones ya tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo 2030, por lo que quedarán disponibles 42 plazas para las selecciones que buscarán clasificarse mediante los torneos de cada confederación.
Además, el campeonato mantendrá, por ahora, el formato de 48 selecciones, aunque la FIFA continúa analizando la posibilidad de ampliar de forma excepcional el número de participantes.
Por su formato multinacional y la celebración de los 100 años del primer Mundial, la Copa del Mundo 2030 promete convertirse en una de las ediciones más emblemáticas e innovadoras en la historia del futbol.