Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento

Entre enero y mayo, las compras al extranjero correspondientes a las mil 463 fracciones arancelarias incluidas en el decreto pasaron de 15 mil 383 millones de dólares en el mismo periodo de 2025 a 11 mil 808 millones de dólares este año. Esto representa una caída anual de 23.2% en las importaciones provenientes de países que no cuentan con un acuerdo comercial con México.

Los aranceles que el Gobierno de México aplicó en diciembre de 2025 a productos importados desde países con los que no existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) comenzaron a reflejarse en las cifras del comercio exterior. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía , las importaciones sujetas a estas medidas registraron una disminución importante durante los primeros cinco meses del año.

El mayor ajuste se observó en China, principal proveedor de este tipo de mercancías. Las importaciones desde el país asiático descendieron 28.4%, al pasar de 10 mil 99 millones de dólares a 7 mil 228 millones. La reducción también alcanzó a otros mercados relevantes como Taiwán, Corea del Sur, India, Tailandia y algunas operaciones provenientes de Brasil.

SECTORES AUTOMOTRIZ Y SIDERÚRGICO REGISTRAN LAS MAYORES BAJAS

El efecto de los nuevos aranceles también se reflejó en distintos sectores industriales. La industria de vehículos ligeros encabezó la reducción en términos monetarios, con una disminución de mil 180 millones de dólares, equivalente a 29.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autopartes registraron otra de las caídas más relevantes al reducir sus importaciones 39.5%, mientras que los productos siderúrgicos mostraron un descenso de 30%. En tanto, las compras de remolques presentaron la mayor baja porcentual con un desplome de 54.5%, seguidas por el sector del calzado, que retrocedió 37.9%.

Estos resultados reflejan un cambio importante en el comportamiento de las importaciones de productos provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, particularmente en industrias que dependen de cadenas globales de suministro.

ESPECIALISTAS VEN CAMBIOS EN LOS FLUJOS COMERCIALES

Para Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, los datos muestran que la estrategia comercial ya está modificando la dinámica de las importaciones, aunque aclaró que esto no necesariamente significa una reducción en la demanda de insumos para la industria nacional.

”Los datos observados durante los primeros cinco meses del año muestran que la política arancelaria ha tenido un efecto claro sobre los flujos comerciales, particularmente en las importaciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio”, afirmó.

Por su parte, Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly, consideró que estas medidas responden al contexto internacional y a la próxima revisión del T-MEC. “Yo creo que es una reacción normal que tenemos que hacer. A toda acción corresponde una reacción y es lo que estamos haciendo. Entonces la Secretaría de Economía yo creo que está reaccionando bien”, explicó.

Desde el sector empresarial, Pola Grijalva Vega, socia de WTI Group y presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, destacó que el intercambio con China continúa siendo estratégico debido al tipo de productos que se importan.

”Más o menos el 75 por ciento de esas importaciones de China están compuestas por bienes de capital y bienes intermedios... solo el 25 por ciento son bienes de consumo”, señaló. También agregó que las compras de maquinaria, equipo especializado y robótica “no solamente no han bajado, sino que están con una perspectiva de crecimiento”, impulsadas por empresas que buscan producir en México para abastecer al mercado de Norteamérica.

La especialista indicó que el impacto de largo plazo dependerá de las reglas de origen que se definan durante la renegociación del T-MEC, ya que estas determinarán el porcentaje de contenido importado que podrán utilizar los fabricantes mexicanos sin perder los beneficios comerciales con Estados Unidos y Canadá.