Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Aranceles impuestos por Gobierno de México funcionan; importaciones desde Asia caen 23.2 por ciento
    Las medidas arancelarias implementadas por el Gobierno de México a finales de 2025 ya muestran sus primeros resultados.

Los aranceles aplicados por el Gobierno de México a productos de países sin TLC redujeron 23.2% las importaciones entre enero y mayo, con China como el país más impactado

Los aranceles que el Gobierno de México aplicó en diciembre de 2025 a productos importados desde países con los que no existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) comenzaron a reflejarse en las cifras del comercio exterior. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, las importaciones sujetas a estas medidas registraron una disminución importante durante los primeros cinco meses del año.

Entre enero y mayo, las compras al extranjero correspondientes a las mil 463 fracciones arancelarias incluidas en el decreto pasaron de 15 mil 383 millones de dólares en el mismo periodo de 2025 a 11 mil 808 millones de dólares este año. Esto representa una caída anual de 23.2% en las importaciones provenientes de países que no cuentan con un acuerdo comercial con México.

https://vanguardia.com.mx/dinero/pide-sindicato-de-estados-unidos-aranceles-a-cerveza-mexicana-para-impulsar-produccion-nacional-KL22299737

El mayor ajuste se observó en China, principal proveedor de este tipo de mercancías. Las importaciones desde el país asiático descendieron 28.4%, al pasar de 10 mil 99 millones de dólares a 7 mil 228 millones. La reducción también alcanzó a otros mercados relevantes como Taiwán, Corea del Sur, India, Tailandia y algunas operaciones provenientes de Brasil.

SECTORES AUTOMOTRIZ Y SIDERÚRGICO REGISTRAN LAS MAYORES BAJAS

El efecto de los nuevos aranceles también se reflejó en distintos sectores industriales. La industria de vehículos ligeros encabezó la reducción en términos monetarios, con una disminución de mil 180 millones de dólares, equivalente a 29.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autopartes registraron otra de las caídas más relevantes al reducir sus importaciones 39.5%, mientras que los productos siderúrgicos mostraron un descenso de 30%. En tanto, las compras de remolques presentaron la mayor baja porcentual con un desplome de 54.5%, seguidas por el sector del calzado, que retrocedió 37.9%.

Estos resultados reflejan un cambio importante en el comportamiento de las importaciones de productos provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, particularmente en industrias que dependen de cadenas globales de suministro.

ESPECIALISTAS VEN CAMBIOS EN LOS FLUJOS COMERCIALES

Para Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico de Monex, los datos muestran que la estrategia comercial ya está modificando la dinámica de las importaciones, aunque aclaró que esto no necesariamente significa una reducción en la demanda de insumos para la industria nacional.

”Los datos observados durante los primeros cinco meses del año muestran que la política arancelaria ha tenido un efecto claro sobre los flujos comerciales, particularmente en las importaciones provenientes de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio”, afirmó.

Por su parte, Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly, consideró que estas medidas responden al contexto internacional y a la próxima revisión del T-MEC. “Yo creo que es una reacción normal que tenemos que hacer. A toda acción corresponde una reacción y es lo que estamos haciendo. Entonces la Secretaría de Economía yo creo que está reaccionando bien”, explicó.

Desde el sector empresarial, Pola Grijalva Vega, socia de WTI Group y presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, destacó que el intercambio con China continúa siendo estratégico debido al tipo de productos que se importan.

”Más o menos el 75 por ciento de esas importaciones de China están compuestas por bienes de capital y bienes intermedios... solo el 25 por ciento son bienes de consumo”, señaló. También agregó que las compras de maquinaria, equipo especializado y robótica “no solamente no han bajado, sino que están con una perspectiva de crecimiento”, impulsadas por empresas que buscan producir en México para abastecer al mercado de Norteamérica.

La especialista indicó que el impacto de largo plazo dependerá de las reglas de origen que se definan durante la renegociación del T-MEC, ya que estas determinarán el porcentaje de contenido importado que podrán utilizar los fabricantes mexicanos sin perder los beneficios comerciales con Estados Unidos y Canadá.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sube-167-absorcion-de-naves-industriales-en-monterrey-pese-a-incertidumbre-por-t-mec-DA22004997

DATOS CURIOSOS

· El decreto contempla 1,463 fracciones arancelarias de productos importados desde países sin TLC.

· China concentró la mayor reducción en valor de importaciones, con una baja de 28.4% entre enero y mayo.

· El sector de remolques registró la mayor caída porcentual, con un desplome de 54.5%.

· Cerca del 75% de las importaciones mexicanas provenientes de China corresponden a bienes de capital e insumos para la industria, según representantes del sector empresarial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


comercio
Aranceles

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio
El número de solteros en Coahuila pasó de 533 mil personas en 2021 a 626 mil en 2025.

Aumentan en Coahuila solteros y parejas en unión libre... y los matrimonios siguen en caída libre
De todos los centros penitenciarios estatales, el de Saltillo es el que más recluidos alberga sin sentencia.

Coahuila: Espera sentencia más de la mitad de recluidos en centros penitenciarios
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido la semana pasada; lo investigan por huachicol.

Agentes aduanales, pieza clave en el tráfico de huachicol
Zendaya y Tom Holland enamoran a México y avivan rumores de su matrimonio en premier de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’

Zendaya y Tom Holland enamoran a México y avivan rumores de su matrimonio en premier de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’
La investigación por la muerte de Dafne Zapata sigue abierta; el certificado señala homicidio por asfixia por sumersión y la Fiscalía indaga el caso.

Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas
El cuerpo fue encontrado en una habitación del Motel Nueva Castilla; la Fiscalía de Nuevo León investiga la causa de la muerte mediante la autopsia.

Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar
Dos exfuncionarios de seguridad de Nayarit permanecerán en prisión preventiva mientras la FGR investiga su presunta participación en desapariciones forzadas.

FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit