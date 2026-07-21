¿Fue amiga de David Bowie?... cuestionan supuesta amistad de Angélica Aragón con el artista británico

Aragón relató que, cuando tenía 19 años y poco después de casarse con el músico hindú Shajid Khan, decidió mudarse a Londres para continuar su formación como actriz. En ese periodo también desarrolló su interés por la danza contemporánea y la danza clásica de la India, una disciplina que llamó su atención por la cultura de su entonces esposo.

Las recientes declaraciones de la actriz Angélica Aragón sobre una supuesta amistad con el legendario músico David Bowie han generado conversación entre seguidores del rock y usuarios de redes sociales. Todo comenzó durante una entrevista con Nayo Escobar, donde la actriz compartió algunos recuerdos de su juventud y de la etapa que vivió en Inglaterra.

Durante la conversación explicó que Khan también se dedicaba profesionalmente a la música y aseguró que antes de conocerla había formado parte del grupo de David Bowie como bajista. Según su versión, eso le permitió convivir con el artista británico durante la etapa del álbum Aladdin Sane , publicado en 1973.

EL RECUERDO DE LA ACTRIZ Y SU ENCUENTRO CON EL CANTANTE

Al recordar aquella época, la actriz afirmó: “Mi marido fue bajista para David Bowie, entonces, tuvimos mucha amistad con él, tengo, bueno... hace mucho que no lo veo”.

Cuando el entrevistador le recordó que el músico falleció en 2016, Aragón continuó con su relato: “Sí, mucha amistad con él, era la época de ‘Aladdin Sane’, mi marido tocaba en su grupo, eran compañeros, ya que yo lo conoció (a David Bowie), ya no, pero conocimos, por ejemplo, a todos los Led Zeppelin, Pink Floyd, toda esa gente, era ese mundo del rock en Inglaterra, en ese momento”.

La actriz también compartió una anécdota ocurrida durante la visita de David Bowie a México en 1997. Según contó, mientras un grupo de invitados esperaba ingresar al camerino del cantante tras su presentación en el entonces Foro Sol, él la reconoció entre la multitud. “Aparece él, nos entusiasmamos todos en la fila, ya íbamos a entrar y, de pronto, él dice ‘Angélica’, el guardaespaldas cierra y dice que ya no van a recibir a nadie más”.

FERNANDO ACEVES REACCIONA Y SURGEN DUDAS EN REDES

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y pronto comenzaron a circular en redes sociales. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del fotógrafo mexicano Fernando Aceves, conocido por documentar conciertos y retratar a figuras internacionales como Elton John, Carlos Santana, Gene Simmons, Robert Smith y el propio David Bowie.

En una publicación de Instagram donde se difundía el fragmento de la entrevista, Aceves escribió la frase: “de lengua me como un taco”. El comentario fue interpretado por varios usuarios como una señal de que ponía en duda el relato de la actriz.

Ante las preguntas de seguidores que buscaban confirmar si consideraba falsa la historia, el fotógrafo respondió: “sólo me comí un taco de lengua, no dije otra cosa”. Aunque evitó afirmar directamente que el testimonio fuera falso, su respuesta alimentó el debate entre los internautas.

Cabe recordar que el propio Fernando Aceves ha contado en diversas entrevistas que, gracias a su trabajo como fotógrafo de conciertos, desarrolló amistad con algunos integrantes de bandas de rock. De hecho, durante la visita de David Bowie a México en 1997 realizó una de las sesiones fotográficas más recordadas del artista en las Pirámides de Teotihuacán, un registro que forma parte de su trayectoria profesional.