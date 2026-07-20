Vivienda para el Bienestar 2026: cómo solicitar una casa si no cotizas al Infonavit
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Conoce quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos y cómo realizar el registro para acceder a una vivienda.
El programa Vivienda para el Bienestar se ha consolidado como una opción para las personas que desean adquirir una vivienda, pero no cotizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).
Impulsada por el Gobierno de México y operada principalmente por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), esta iniciativa busca facilitar el acceso a una casa propia para familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para obtener un crédito hipotecario tradicional.
¿Quiénes pueden acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit?
El programa está dirigido a personas que no son derechohabientes de los organismos de vivienda y que cumplen con ciertos criterios socioeconómicos.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener 18 años o más, o contar con dependientes económicos.
- No ser propietario de una vivienda.
- Percibir ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos mensuales, equivalentes a aproximadamente 17 mil pesos.
- No haber recibido previamente un subsidio federal para vivienda.
Además, el programa otorga prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas y habitantes de zonas con mayor rezago habitacional.
Así son las viviendas del programa
Las casas que forman parte de Vivienda para el Bienestar tienen, en promedio, una superficie de 60 metros cuadrados y cuentan con espacios diseñados para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Generalmente incluyen:
- Dos o tres recámaras.
- Sala.
- Cocina.
- Baño completo.
El costo estimado de estas viviendas ronda los 600 mil pesos, aunque puede variar dependiendo de la ubicación y las características del desarrollo habitacional.
¿Cómo registrarse en Vivienda para el Bienestar?
El proceso inicia con un preregistro en línea a través de las plataformas oficiales habilitadas por la Conavi, donde los interesados deberán proporcionar su CURP, un correo electrónico vigente y un número telefónico para recibir información sobre el proceso.
Posteriormente, los aspirantes deberán acudir de manera presencial a los módulos de atención ubicados en los municipios donde exista una convocatoria abierta para entregar la documentación correspondiente.
Entre los documentos solicitados destacan:
1. Identificación oficial vigente.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
4. Comprobante de domicilio reciente.
5. Declaración de ingresos.
6. Certificado de no propiedad.
7. Carta bajo protesta de decir verdad.
En algunos casos también se solicitarán documentos adicionales para acreditar la pertenencia a grupos prioritarios.
El trámite es gratuito
Una vez concluido el registro, personal de la Conavi puede realizar visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada. Si el número de solicitantes supera la disponibilidad de viviendas, la asignación podrá realizarse mediante un sorteo público.
Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer las convocatorias vigentes y evitar caer en fraudes. Además, recuerdan que el registro y todos los trámites relacionados con Vivienda para el Bienestar son completamente gratuitos y no requieren gestores o intermediarios.