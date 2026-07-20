Vivienda para el Bienestar 2026: cómo solicitar una casa si no cotizas al Infonavit

El programa Vivienda para el Bienestar se ha consolidado como una opción para las personas que desean adquirir una vivienda, pero no cotizan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste).

Impulsada por el Gobierno de México y operada principalmente por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), esta iniciativa busca facilitar el acceso a una casa propia para familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para obtener un crédito hipotecario tradicional.

¿Quiénes pueden acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit?

El programa está dirigido a personas que no son derechohabientes de los organismos de vivienda y que cumplen con ciertos criterios socioeconómicos.

Entre los principales requisitos se encuentran:

- Tener 18 años o más, o contar con dependientes económicos.

- No ser propietario de una vivienda.

- Percibir ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos mensuales, equivalentes a aproximadamente 17 mil pesos.

- No haber recibido previamente un subsidio federal para vivienda.

Además, el programa otorga prioridad a mujeres jefas de familia, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de comunidades indígenas o afromexicanas y habitantes de zonas con mayor rezago habitacional.