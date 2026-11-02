AFAC confirma dos muertos tras desplome de avioneta Cessna 210 en Pachuca, Hidalgo

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó el fallecimiento de dos personas tras el desplome de una avioneta particular en la zona urbana de Pachuca, Hidalgo. El accidente ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre sobre la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta.

La aeronave era una Cessna 210 con matricula XB-AZG, perteneciente a la empresa Grupo Aereoespacial Avspace. El vuelo despegó a las 09:30 horas desde el Aeropuerto de Pachuca con destino a Cuernavaca, Morelos.

El impacto ocurrió apenas un minuto después del despegue, a unos 500 metros de la pista. De acuerdo con los primeros informes, la avioneta perdió altura en plena fase de ascenso, cayó sobre la vía pública y se incendió tras el choque.