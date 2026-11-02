AFAC confirma dos muertos tras desplome de avioneta Cessna 210 en Pachuca, Hidalgo

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    AFAC confirma dos muertos tras desplome de avioneta Cessna 210 en Pachuca, Hidalgo
    Avioneta que se desplomó en Pachuca, Hidalgo. X

La agencia federal abrió una investigación tras el accidente de la aeronave de Grupo Aeroespacial Avspace en la colonia Venta Prieta.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó el fallecimiento de dos personas tras el desplome de una avioneta particular en la zona urbana de Pachuca, Hidalgo. El accidente ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre sobre la avenida El Tezontle, en la colonia Venta Prieta.

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La aeronave era una Cessna 210 con matricula XB-AZG, perteneciente a la empresa Grupo Aereoespacial Avspace. El vuelo despegó a las 09:30 horas desde el Aeropuerto de Pachuca con destino a Cuernavaca, Morelos.

El impacto ocurrió apenas un minuto después del despegue, a unos 500 metros de la pista. De acuerdo con los primeros informes, la avioneta perdió altura en plena fase de ascenso, cayó sobre la vía pública y se incendió tras el choque.

Elementos de Protección Civil, Bomberos de Hidalgo y Corporaciones de seguridad acudieron al lugar para apagar el fuego y asegurar la zona. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las dos personas fallecidas.

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La AFAC y la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca iniciaron formalmente las investigaciones para determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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