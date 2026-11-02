IECM solicita más de 2 mil 707 millones de pesos para la elección de 2027

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    IECM solicita más de 2 mil 707 millones de pesos para la elección de 2027
    Del monto total, mil 869 millones 740 mil 481 pesos, equivalentes a 69.05%, corresponden a recursos para las actividades institucionales. Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto aprobó su proyecto de presupuesto anual, en el que solicitan más de 620 millones para las elecciones

CDMX.- El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó su proyecto de presupuesto anual, en el que solicitan más de 620 millones de pesos para las elecciones de junio de 2027.

El monto total solicitado al Congreso local es por dos mil 707 millones 887 mil 14 pesos, en donde se consideran los recursos mínimos indispensables para la operación ordinaria permanente del Instituto, la organización del Proceso Electoral Local Ordinario, el otorgamiento de financiamiento público, así como las actividades preparatorias para la Consulta de Presupuesto Participativo 2028 y para la elección de cargos del Poder Judicial.

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Del monto total, mil 869 millones 740 mil 481 pesos, equivalentes a 69.05%, corresponden a recursos para las actividades institucionales; mientras que 838 millones 146 mil 533 pesos, equivalentes a 30.95%, corresponden al financiamiento público para actividades de los partidos políticos y gastos de campaña.

De los 838 millones 146 mil 533 pesos destinados al financiamiento público y gastos de campaña, 627 millones 355 mil 188 pesos corresponden a actividades ordinarias de los partidos políticos; 18 millones 820 mil 656 pesos, a actividades específicas, y 191 millones 970 mil 689 pesos, a gastos de campaña.

RECURSOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

En cuanto a los recursos para actividades institucionales, se contemplan mil 204 millones 998 mil 653 pesos para la operación ordinaria de 2027; 622 millones 31 mil 138 pesos para las elecciones; 16 millones 804 mil 514 pesos para actividades preparatorias de la elección del Poder Judicial de 2028; y 25 millones 431 mil 368 pesos para actividades preparatorias de la Consulta de Presupuesto Participativo 2028, entre otros conceptos.

El IECM precisó que la política de gasto para 2027 está orientada al cumplimiento eficaz de sus atribuciones constitucionales y legales, privilegiando el uso eficiente, racional, transparente y responsable de los recursos públicos. “Se sustenta en los principios de legalidad, honestidad, austeridad, disciplina financiera, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y máxima publicidad”.

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Asimismo, se precisó que la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 2027 se orienta prioritariamente a garantizar la organización y desarrollo de las elecciones; otorgar gastos de campaña, las prerrogativas y el financiamiento público que legalmente corresponden a los partidos políticos; fortalecer las acciones de educación cívica, construcción de ciudadanía y promoción de los derechos político-electorales; impulsar los mecanismos e instrumentos de democracia participativa previstos en la legislación local.

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