Afilian a Morena a mitad del SNTE; son más de un millón de maestros

Como antaño, el SNTE colocó en masa a sus agremiados como fuerza militante del partido oficial. Un millón 250 mil maestros sindicalizados ya fueron afiliados también a Morena.

Se trata de la mitad de los integrantes de todo el SNTE, un gremio con 2 millones 500 mil maestros.

Su líder, Alfonso Cepeda, informó la cifra de adheridos durante un encuentro con la líder de Morena, Luisa MarÌa Alcalde, en Piedras Negras, Coahuila, la noche del jueves, y dijo que todavía faltaban más.

“Decirles que a nivel nacional llevamos un millón 250 mil afiliados, aproximadamente, y seguimos en esa ruta porque creemos que podemos aportar muchas afiliaciones más”, dijo Cepeda a Alcalde.

Tanto el SNTE como Morena prohíben en sus estatutos la afiliación corporativa. Pero las afiliaciones ocurrieron en eventos masivos coordinados por los dirigentes magisteriales. Los maestros no acudieron a oficinas a registrarse voluntariamente en el partido oficial.

En febrero pasado, Morena entregó al SNTE 6 mil tabletas para emprender la afiliación masiva. Las afiliaciones corporativas están prohibidas no sólo por la Ley General de Partidos Políticos, sino por los estatutos de Morena.

“Queda prohibida la intervención de organizaciones civiles, sociales o gremiales; organizaciones con objeto diferente a la creación de partidos, y cualquier forma de afiliación corporativa”, indica la Ley General de Partidos Políticos.

“La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole”, obligan los estatutos morenistas.

Las cúpulas de Morena y del SNTE argumentan que no violentan ninguna norma porque, según sus dichos, no obligan a los maestros a afiliarse, sino lo hacen de manera “voluntaria”.

El Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, informó esta semana que han entregado al INE 11 millones 50 mil 758 afiliaciones, las cuales serán revisadas por las autoridades electorales para validarlas.