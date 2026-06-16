Afirma Sheinbaum que hay una alta probabilidad de reunirse con el rey de España en México

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las negociaciones diplomáticas continúan entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades españolas para definir la agenda y los detalles protocolarios de la eventual reunión, la cual podría concretarse en los próximos días.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , informó que avanza la posibilidad de sostener un encuentro oficial con el rey de España, Felipe VI, durante la visita que el monarca realizará al país con motivo de la participación de la selección española en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“Sí, es probable que sí. Todavía está en Relaciones Exteriores con la Cancillería de España, la representación del Estado español. Y ya yo creo que mañana o pasado lo informamos”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

La Presidenta precisó que, de confirmarse el encuentro, éste tendría lugar en la Ciudad de México, aunque evitó adelantar mayores detalles sobre la agenda que sostendrían ambas representaciones.

La visita de Felipe VI está prevista para el próximo 26 de junio, fecha en la que la selección de España enfrentará a Uruguay en la ciudad de Guadalajara, dentro de las actividades del Mundial 2026. La presencia del jefe del Estado español en territorio mexicano ha generado expectativas debido a que podría representar una oportunidad para fortalecer el diálogo político entre ambas naciones.

De concretarse, la reunión marcaría uno de los contactos de más alto nivel entre México y España desde el inicio de la administración de Sheinbaum, en un contexto en el que ambos gobiernos buscan redefinir y fortalecer su relación bilateral tras años de desencuentros diplomáticos relacionados con temas históricos y políticos.

El posible encuentro también se produce semanas después de que Sheinbaum participara en una reunión internacional celebrada en Barcelona, donde coincidió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Durante ese viaje, la mandataria mexicana sostuvo conversaciones con diversos líderes políticos de orientación progresista, en las que se abordaron temas de cooperación internacional, desarrollo económico y gobernanza.

Analistas consideran que una reunión entre Sheinbaum y Felipe VI podría contribuir a abrir una nueva etapa en la relación entre México y España, caracterizada por una mayor colaboración en ámbitos económicos, culturales y diplomáticos, además de enviar una señal de acercamiento entre dos países con profundos vínculos históricos, comerciales y sociales.