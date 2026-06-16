Sheinbaum asegura que si Gobierno de Trump no entrega pruebas contra Rocha, se rechazará el proceso de extradición

Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el gobierno mexicano podría desechar la petición de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exservidores públicos de la entidad, en caso de que las autoridades estadounidenses no presenten evidencias que sustenten las acusaciones de presuntos nexos con la delincuencia organizada. Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el momento México no ha recibido ni las pruebas que respalden los señalamientos ni la documentación correspondiente relacionada con las solicitudes de extradición promovidas por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que Rocha Moya y los demás exfuncionarios señalados no han solicitado protección especial al gobierno federal. Asimismo, indicó que tampoco se les ha ofrecido dicho respaldo y que el mandatario sinaloense cuenta únicamente con personal de seguridad asignado por autoridades estatales. Sheinbaum explicó que una solicitud de detención urgente puede ser rechazada si no está acompañada de elementos probatorios suficientes, independientemente de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República.

La titular del Ejecutivo federal añadió que Washington aún tiene la posibilidad de iniciar formalmente un procedimiento de extradición; sin embargo, para ello también estaría obligado a presentar pruebas que respalden sus acusaciones. La presidenta destacó que este tipo de situaciones no son exclusivas de México, pues también ha ocurrido en casos donde autoridades mexicanas han solicitado a Estados Unidos la captura provisional de personas requeridas por la justicia. Como ejemplo, mencionó el caso de un exgobernador de Tamaulipas cuya extradición ha sido solicitada por México, pero cuya detención no ha prosperado debido a que las autoridades estadounidenses consideraron insuficientes los elementos presentados. Según dijo, existen al menos una decena de expedientes similares. Finalmente, reiteró que no existe una fecha límite para que Estados Unidos remita la documentación correspondiente sobre Rocha Moya y los demás exfuncionarios investigados, por lo que, hasta ahora, el gobierno mexicano continúa sin recibir las pruebas ni los expedientes que respalden dichas acusaciones.

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