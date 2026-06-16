Sheinbaum asegura que si Gobierno de Trump no entrega pruebas contra Rocha, se rechazará el proceso de extradición

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sheinbaum asegura que si Gobierno de Trump no entrega pruebas contra Rocha, se rechazará el proceso de extradición
    La titular del Ejecutivo federal añadió que Washington aún tiene la posibilidad de iniciar formalmente un procedimiento de extradición. CAPTURA DE PANTALLA

Señaló que hasta el momento México no ha recibido ni las pruebas que respalden los señalamientos ni la documentación correspondiente relacionada con las solicitudes de extradición

Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el gobierno mexicano podría desechar la petición de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exservidores públicos de la entidad, en caso de que las autoridades estadounidenses no presenten evidencias que sustenten las acusaciones de presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que hasta el momento México no ha recibido ni las pruebas que respalden los señalamientos ni la documentación correspondiente relacionada con las solicitudes de extradición promovidas por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multan-a-banco-del-bienestar-por-fallas-en-controles-operativos-BF21425105

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que Rocha Moya y los demás exfuncionarios señalados no han solicitado protección especial al gobierno federal. Asimismo, indicó que tampoco se les ha ofrecido dicho respaldo y que el mandatario sinaloense cuenta únicamente con personal de seguridad asignado por autoridades estatales.

Sheinbaum explicó que una solicitud de detención urgente puede ser rechazada si no está acompañada de elementos probatorios suficientes, independientemente de las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República.

La titular del Ejecutivo federal añadió que Washington aún tiene la posibilidad de iniciar formalmente un procedimiento de extradición; sin embargo, para ello también estaría obligado a presentar pruebas que respalden sus acusaciones.

La presidenta destacó que este tipo de situaciones no son exclusivas de México, pues también ha ocurrido en casos donde autoridades mexicanas han solicitado a Estados Unidos la captura provisional de personas requeridas por la justicia.

Como ejemplo, mencionó el caso de un exgobernador de Tamaulipas cuya extradición ha sido solicitada por México, pero cuya detención no ha prosperado debido a que las autoridades estadounidenses consideraron insuficientes los elementos presentados. Según dijo, existen al menos una decena de expedientes similares.

Finalmente, reiteró que no existe una fecha límite para que Estados Unidos remita la documentación correspondiente sobre Rocha Moya y los demás exfuncionarios investigados, por lo que, hasta ahora, el gobierno mexicano continúa sin recibir las pruebas ni los expedientes que respalden dichas acusaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Corrupción
Narcoviolencia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La Modalidad 40 del IMSS se ha convertido en una opción para quienes buscan incrementar el monto de su futura pensión tras dejar un empleo formal.

Pensión Modalidad 40 del IMSS... ¿cuáles son los requisitos para inscribirte y cuándo es recomendable hacerlo?
Corporaciones de los tres niveles de gobierno activaron operativos de auxilio para atender a familias afectadas por el temporal, trasladando a personas damnificadas hacia zonas seguras y albergues temporales.

Cobran lluvias una vida en Piedras Negras y elevan 30% la captación hídrica en Coahuila
En estas campañas, los partidos políticos gastaron más de 85 millones de pesos, entre recursos asignados y aportaciones.

Elecciones en Coahuila: Inyectaron partidos y candidatos 30 millones de pesos extra para realizar sus campañas
De acuerdo con los primeros reportes, una discusión registrada al interior de la vivienda habría derivado en una agresión que dejó sin vida a la mujer, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el caso.

Discusión termina con una mujer sin vida en Acuña; hijo de 22 años es investigado
Cada álbum completado se convierte en una memoria visual del torneo, más allá de los resultados en la cancha.

Nueve álbumes y miles de recuerdos: el museo personas de las Copas del Mundo
Aventura. La quinta entrega de la franquicia introduce nuevos personajes y apuesta por una historia centrada en Jessie y los cambios tecnológicos que enfrentan las nuevas generaciones.

Jessie toma el protagonismo en ‘Toy Story 5’, una secuela que divide opiniones entre la crítica
Iván “N”, alias “El 24”, fue detenido en Sinaloa durante operativos que dejaron decomisos de armas, explosivos, cartuchos y sustancias para drogas.

Cae ‘El 24’, líder regional de grupo criminal en Sinaloa; aseguran arsenal y explosivos en operativos

Autoridades de Michoacán investigan la interpretación de un narcocorrido en el Congreso estatal durante evento del Día del Padre; analizan posible apología del delito en recinto legislativo.

Investigan a presidente del Congreso de Michoacán por interpretación de narcocorrido en recinto legislativo