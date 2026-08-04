Afirman que hay más denuncias por abusos en el plantel en el que murió Dafne Zapata

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    Afirman que hay más denuncias por abusos en el plantel en el que murió Dafne Zapata
    Apuntan que son diversas las denuncias, pero dijo que no se revelan por las limitaciones de la información y agregó que están enfocados a llevar a esos responsables ante la ley y que rindan cuentas de los hechos cometidos. CUARTOSCURO

Alejandra Quintos, mamá de la víctima, ha señalado a más involucrados en la muerte de la niña, incluidos varios de los trabajadores de dicho plantel

Tras respaldar la vinculación a proceso contra 3 implicados en la muerte de Dafne Zapata Quintos, la presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas reveló que existen por lo menos otras cinco denuncias de menores de edad contra responsables de más actos de abuso en la academia militarizada de “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, donde ocurrieron los hechos.

“Tenemos conocimiento de que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que acontecía o sucedía en esa institución”, indicó la Magistrada Tania Contreras López.

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Alejandra Quintos, mamá de la víctima, ha señalado a más involucrados en la muerte de la niña, incluidos varios de los trabajadores de dicho plantel.

Contreras declinó revelar los nombres de quienes aparecen en las nuevas denuncias presentadas por infantes por torturas y presuntas violaciones de otros empleados de “Marina Doenitz”.

Sin embargo, apuntó que son diversas las denuncias, pero dijo que no se revelan por las limitaciones de la información y agregó que están enfocados a llevar a esos responsables ante la ley y que rindan cuentas de los hechos cometidos.

No descartó que estas denuncias se sumen a la carpeta de investigación por el feminicidio de Dafne, lo que dependerá del delito que se llegue a configurar.

“Hay otras denuncias, de otras personas, de otros jóvenes menores también, pero que señalan a otros responsables”, expresó.

Al momento, reiteró que por el caso de Dafne, originaria de Ciudad Mante, son tres las personas procesadas.

Aunque no reveló sus nombres, se trata de Danna Yanina Cruz Figueroa, alumna y señalada de coparticipación; Jorge Luis Pone Ortega, director de la academia militarizada, acusado por comisión por omisión; y Estrellita M, implicada como la autora material.

Cruz se encuentra en prisión preventiva de 3 meses, mientras que los demás por un período de medio año.

Esta carpeta de investigación por feminicidio, dijo, que se sigue integrando.

“Todavía estamos en un plazo de investigación y repito, creo que el Poder Judicial ha actuado con celeridad, con atingencia, pero, sobre todo con un profundo sentido humano”, afirmó.

No obstante, manifestó que un Tribunal de Disciplina Judicial revisa la actuación de los juzgadores que llevan el proceso.

Para el delito de feminicidio detalló que se establece una pena entre los 40 y 60 años de prisión.

Gabrial Alejandro Zapata, padre de Dafne, pidió la pena máxima para los responsables del feminicidio.

Dafne Zapata murió en el interior de la academia “Marina Doenitz” a cuatro días de haber ingresado al campamento de verano, el 16 de julio.

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