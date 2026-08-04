La UNAM ya había contratado a Territorium Life para realizar el examen de admisión en línea

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    La UNAM ya había contratado a Territorium Life para realizar el examen de admisión en línea
    Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y acusaron que se violentaron sus derechos estudiantiles. Sin embargo, tras no recibir respuesta, bloquearon Avenida Insurgentes. EL UNIVERSAL

El año pasado fue la primera vez que la UNAM aplicó un examen en línea a nivel medio superior luego de la desaparición de la prueba que organizaba la extinta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya había contratado en 2025 a Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de sus exámenes de admisión en línea a bachillerato de la institución.

La empresa, que también aplicó el fallido examen de admisión a licenciatura este año, recibió un contrato por adjudicación directa por un monto mínimo de 31 millones 716 mil 720 pesos y un monto máximo de 79 millones 291 mil 800 pesos por dicha actividad.

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El año pasado fue la primera vez que la UNAM aplicó un examen en línea a nivel medio superior luego de la desaparición de la prueba que organizaba la extinta Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), instancia que se transformó en el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems).

Para la primera edición del concurso de admisión a la UNAM mediante el Ecoems, la Universidad contrató la plataforma Territorium Life para aplicar el examen en línea de ingreso a sus bachilleratos: la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades.

En el anexo técnico del documento, la Universidad especificó que la empresa contratada debía entregar reportes detallados, número de aplicaciones, listado de aspirantes, registros de actividad y reportes de soporte técnico y monitoreo, así como el resguardo de la información recabada durante los exámenes, incluyendo los resultados de las evaluaciones.

Además, se estableció la contratación de los servicios de la empresa para la aplicación del examen de ingreso a nivel licenciatura del sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, con un monto mínimo de 2 millones 775 mil 213 pesos y máximo de 6 millones 475 mil 497 pesos.

El acto jurídico fue firmado por el doctor Isidro Ávila Martínez, como director general de Proveeduría; M. en C. Ivonne Ramírez Wence, directora general de Administración Escolar, y el licenciado Sergio Rodríguez Medina, jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Administración Escolar, así como por el representante legal de Territorium Life, José Antonio Cedillo Bello.

Presumió alza en aciertos y puntajes perfectos

Tras la publicación de resultados, en agosto de 2025, la Universidad, a través de canales oficiales, presumió un aumento de mil 600 estudiantes más en su matrícula de nivel medio superior.

Además, en un comunicado publicado el 20 de agosto informó una mejora de 10% en el número de aciertos obtenidos por los estudiantes “siendo la mayor registrada en los últimos años”, aseguró.

La Universidad detalló que las y los estudiantes aceptados para cursar el bachillerato en la UNAM obtuvieron entre 83 y 128 aciertos. Sin embargo, se anularon 0.06% de los exámenes por incurrir en trampas, como el uso del celular.

La institución también señaló que nueve aspirantes a bachillerato obtuvieron 100% de los aciertos del examen, es decir, 128.

La cifra contrasta con el año anterior, pues en 2024 ningún aspirante logró un puntaje perfecto, pues el máximo alcanzado fue de 125.

Pese a que en 2025 se registraron quejas en redes sociales de aspirantes a bachillerato que reportaron fallas en la plataforma para realizar el examen en línea, la UNAM aseguró que 99% de los aspirantes realizaron su examen sin problemas.

En un comunicado publicado el 25 de junio de 2025, la UNAM dijo que la plataforma Territorium, “basada en inteligencia artificial, demostró eficiencia y confiabilidad... el mecanismo digital operó de manera óptima y demostró que es una herramienta robusta y segura”.

Los resultados del examen a nivel medio superior de la UNAM 2026 se darán a conocer el 18 de agosto.

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