Ahora ‘Lady UNAM’: vigilante se lanza contra estudiante por ocupar un lugar de estacionamiento

“El día de hoy la persona de vigilancia del estacionamiento (mujer) fue de manera grosera, insultando y amenazando porque según ella no había visto mi credencial, cabe aclarar que si la mostré pero ella no la vio porque estaba comiendo y solo me abrió la pluma.”

Según lo que alega la trabajadora, el estudiante no le quiso mostrar su credencial que avala sus estudios en la Universidad, por lo que concluyó que el joven no pertenecía a la reconocida institución . Por su parte, el masculino defendía que la mujer lo siguió hasta su vehículo para, posteriormente, usar su autoridad como vigilante y “ amedrentarlo ”.

Según la declaración del joven, acusó a los trabajadores con las autoridades de la misma UNAM, y como respuesta obtuvo lo siguiente:

“Como si fuera poco en jurídico me dijeron que ella no tenía la culpa. Le comenté a la abogada de la UNAM sobre las amenazas a mi persona, mi carro y dijo que no podían hacer nada porque eso se clasificaba en presuntivo y no en hechos. Prácticamente solo levantara la denuncia y ellos investigarían después.”

En el video se observa cómo la vigilante utiliza un argumento de género para ‘intentar calmar al joven’, quien alzó la voz en la discusión: “La trabajadora se justificó con que ella era mujer y podría hacer lo que quisiera”, se escribió en la publicación.

Y finalizó con: “[...] en fin, solo quería comentarlo porque no es la primera vez que sucede algo así y esta vez se rebasó por mucho y siempre nos tratan de la misma manera. Haciendo hincapié en que ellos son trabajadores y nosotros no somos nada.”

SIN NOVEDADES...

El diario Milenio tuvo la oportunidad de dar seguimiento al caso, contactando al joven denunciante, quien solo expresó lo siguiente:

“Al momento no hay ninguna notificación sobre el caso más que un comunicado que lanzó la universidad diciendo que darían seguimiento al caso.”

EL HISTORIAL DE LAS LADY’S

En redes sociales se comenzó a apodar ‘Lady’ a aquellas mujeres que generan una polémica, en su mayoría sobre discusiones consideradas ‘absurdas’, contra trabajadores, conductores o cualquier persona en general.

‘Lady Mango’, ‘Lady Uber’, ‘Lady Aurrera’, ‘Lady Cinemex’ son algunas de las más destacadas.

Con información de Milenio