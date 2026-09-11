Alcoholímetro en CDMX funcionará 24 horas durante las Fiestas Patrias: estas son las fechas

Con motivo de las celebraciones por las Fiestas Patrias , la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ) de la Ciudad de México implementará un operativo especial del programa Conduce Sin Alcohol, conocido como alcoholímetro.

El dispositivo estará activo las 24 horas del día del 11 al 20 de septiembre, con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y evitar que personas bajo sus efectos conduzcan vehículos.

El operativo se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que los automovilistas podrán encontrar puntos de revisión en diferentes zonas durante estas fechas.

¿DÓNDE HABRÁ PUNTOS DEL ALCOHOLÍMETRO?

Como parte del operativo, la SSC instalará puntos de seguridad en entradas y salidas de la Ciudad de México, donde se realizarán revisiones relacionadas con el programa Conduce Sin Alcohol.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en sitios donde se espera una mayor concentración de personas durante las celebraciones patrias.

Entre estos lugares se encuentran parques, plazas comerciales, explanadas de las alcaldías, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales.

La intención es generar espacios seguros para quienes participen en las actividades de las Fiestas Patrias y reducir los riesgos asociados con conducir después de consumir alcohol.