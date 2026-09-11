Alcoholímetro en CDMX funcionará 24 horas durante las Fiestas Patrias: estas son las fechas

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    Alcoholímetro en CDMX funcionará 24 horas durante las Fiestas Patrias: estas son las fechas
    El alcoholímetro funcionará las 24 horas del día del 11 al 20 de septiembre. FOTO: CUARTOSCURO

La SSC reforzará el programa Conduce Sin Alcohol en las 16 alcaldías de la CDMX durante las Fiestas Patrias.

Con motivo de las celebraciones por las Fiestas Patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un operativo especial del programa Conduce Sin Alcohol, conocido como alcoholímetro.

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El dispositivo estará activo las 24 horas del día del 11 al 20 de septiembre, con el objetivo de prevenir accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y evitar que personas bajo sus efectos conduzcan vehículos.

El operativo se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por lo que los automovilistas podrán encontrar puntos de revisión en diferentes zonas durante estas fechas.

¿DÓNDE HABRÁ PUNTOS DEL ALCOHOLÍMETRO?

Como parte del operativo, la SSC instalará puntos de seguridad en entradas y salidas de la Ciudad de México, donde se realizarán revisiones relacionadas con el programa Conduce Sin Alcohol.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en sitios donde se espera una mayor concentración de personas durante las celebraciones patrias.

Entre estos lugares se encuentran parques, plazas comerciales, explanadas de las alcaldías, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales.

La intención es generar espacios seguros para quienes participen en las actividades de las Fiestas Patrias y reducir los riesgos asociados con conducir después de consumir alcohol.

$!El operativo se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
El operativo se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. FOTO: CUARTOSCURO

300 POLICÍAS PARTICIPARÁN EN EL OPERATIVO

Para reforzar el alcoholímetro en CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará 300 efectivos policiales, quienes contarán con el apoyo de 120 unidades y equipo de logística para establecer los puntos de revisión.

La corporación señaló que el personal también tendrá presencia en zonas de alta afluencia para concientizar a la población sobre la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

El despliegue contempla tanto las zonas donde se concentran las celebraciones como los principales accesos a la capital.

RECOMENDACIONES PARA LAS FIESTAS PATRIAS

La SSC hizo un llamado a las personas que planeen consumir bebidas alcohólicas durante las celebraciones a evitar conducir y utilizar alternativas de transporte.

El operativo especial permanecerá activo durante diez días, por lo que el alcoholímetro funcionará de manera continua en distintos puntos de la capital.

La dependencia busca que las celebraciones del 15 y 16 de septiembre se desarrollen con seguridad y que quienes salgan a festejar puedan regresar a sus hogares sin poner en riesgo su vida ni la de otros usuarios de la vía pública.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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