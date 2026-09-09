Supervisan a policías de Múzquiz con pruebas sorpresa de alcoholímetro

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Supervisan a policías de Múzquiz con pruebas sorpresa de alcoholímetro
    La corporación municipal intensifica la vigilancia sobre sus propios elementos como parte de una estrategia de profesionalización y proximidad ciudadana. CORTESÍA

La Dirección de Seguridad Pública refuerza controles internos para garantizar que los agentes cumplan sus funciones en condiciones adecuadas

MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Múzquiz, Coahuila, intensificó la supervisión interna de sus elementos mediante controles sorpresivos, entre ellos pruebas de alcoholímetro durante los fines de semana, con el objetivo de garantizar que los agentes se encuentren en condiciones adecuadas para cumplir sus funciones.

El director de la corporación, José Ponce Sánchez, informó que estas acciones forman parte de las medidas implementadas para fortalecer la disciplina y el desempeño operativo de los policías, bajo una política que busca mantener una corporación profesional, preventiva y cercana a la ciudadanía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/a-19-anos-de-la-tragedia-de-celemania-recuerda-a-sus-muertos-en-nadadores-coahuila-MK23385238

La revisión de los propios elementos ocurre en un contexto de reforzamiento de las estrategias de seguridad y prevención en el municipio. En agosto pasado, Múzquiz puso en marcha un primer filtro antialcohol preventivo dirigido a automovilistas, operativo en el que fueron detectados cinco conductores con registros superiores a 0.4 en el alcoholímetro.

Además, el Municipio recibió dos nuevos alcoholímetros y equipo complementario para fortalecer los filtros preventivos contra la conducción bajo los efectos del alcohol, principalmente en horarios y sectores considerados de mayor riesgo.

Ponce Sánchez señaló que la instrucción de la administración encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez es mantener una Policía con presencia en las calles, pero también con estándares internos de conducta y responsabilidad.

La estrategia contempla privilegiar el trato respetuoso, la prevención y la proximidad social, de manera que la actuación de los agentes contribuya a generar confianza entre la población.

El fortalecimiento institucional también incluye capacitación y renovación de la corporación. En 2025 se puso en marcha un curso de formación policial para elementos municipales de la Región Carbonífera, con énfasis en legalidad, derechos humanos, preparación y eficacia en el cumplimiento del deber.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/reciben-a-cabalgantes-en-monclova-en-su-camino-hacia-sabinas-coahuila-BK23385576

Durante este año, además, el Ayuntamiento abrió una convocatoria para incorporar nuevos elementos a la Policía Municipal, con el propósito de ampliar y fortalecer las filas de la corporación.

Con estas medidas, Seguridad Pública Municipal busca que la supervisión no se limite a los operativos dirigidos hacia la ciudadanía, sino que también exista vigilancia sobre la conducta y condiciones de quienes tienen a su cargo las tareas de seguridad y prevención en Múzquiz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Antialcohol
Policía
consumo de alcohol

Localizaciones


Múzquiz

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ofensa septembrina a México

Ofensa septembrina a México
true

Focos rojos: elecciones de 2027 (III)

true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García desata rechazo unánime en el Congreso de Coahuila
El cateo realizado en la colonia Ampliación Real de Peña dio origen a una investigación en la que han surgido versiones contrapuestas sobre las actividades que se realizaban en el lugar.

Nuevos testimonios de extrabajadoras rechazan versión de trata en caso de El Abra, en Saltillo; apuntan a conflicto de pareja
Juzgado federal de Hidalgo está bajo investigación, luego de este amparo considerado como amañado en favor de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores.

Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo
Siete mexicanos competirán en Saltillo, incluidos Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mientras el Centro Histórico tendrá cierres viales y ajustes al transporte público.

Saltillo recibe la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco: calles cerradas, horarios, boletos y todo lo que necesitas saber
Una lancha de motor pasa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz.

Destruye EU cinco petroleros iraníes en represalia por ataque a buque estadounidense
Donald Trump (d), recibe a Vladímir Putin, durante su reunión de negociación en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage.

Pide Trump el fin de la guerra a Putin, por su parte el mandatario ruso dice no tener ‘planes hostiles’ contra Europa