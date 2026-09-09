Supervisan a policías de Múzquiz con pruebas sorpresa de alcoholímetro

El director de la corporación, José Ponce Sánchez, informó que estas acciones forman parte de las medidas implementadas para fortalecer la disciplina y el desempeño operativo de los policías, bajo una política que busca mantener una corporación profesional, preventiva y cercana a la ciudadanía.

MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Múzquiz , Coahuila, intensificó la supervisión interna de sus elementos mediante controles sorpresivos, entre ellos pruebas de alcoholímetro durante los fines de semana, con el objetivo de garantizar que los agentes se encuentren en condiciones adecuadas para cumplir sus funciones.

La revisión de los propios elementos ocurre en un contexto de reforzamiento de las estrategias de seguridad y prevención en el municipio. En agosto pasado, Múzquiz puso en marcha un primer filtro antialcohol preventivo dirigido a automovilistas, operativo en el que fueron detectados cinco conductores con registros superiores a 0.4 en el alcoholímetro.

Además, el Municipio recibió dos nuevos alcoholímetros y equipo complementario para fortalecer los filtros preventivos contra la conducción bajo los efectos del alcohol, principalmente en horarios y sectores considerados de mayor riesgo.

Ponce Sánchez señaló que la instrucción de la administración encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez es mantener una Policía con presencia en las calles, pero también con estándares internos de conducta y responsabilidad.

La estrategia contempla privilegiar el trato respetuoso, la prevención y la proximidad social, de manera que la actuación de los agentes contribuya a generar confianza entre la población.

El fortalecimiento institucional también incluye capacitación y renovación de la corporación. En 2025 se puso en marcha un curso de formación policial para elementos municipales de la Región Carbonífera, con énfasis en legalidad, derechos humanos, preparación y eficacia en el cumplimiento del deber.