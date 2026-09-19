Claudia Sheinbaum en Tijuana: “Soy ama de casa y comandanta de las Fuerzas Armadas”

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    Claudia Sheinbaum en Tijuana: “Soy ama de casa y comandanta de las Fuerzas Armadas”
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. CUARTOSCURO
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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La presidenta Sheinbaum cierra su gira en Baja California respondiendo a críticas, anunciando obra en Rosarito y avances en la jornada laboral de 40 horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su gira de trabajo en Tijuana, Baja California, con un informe sobre la avenida Revolución. Durante su discurso, envió un mensaje ante las críticas hacia su persona y anunció importantes obras de infraestructura social para la región.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/queremos-estar-con-vida-elvis-guerra-pide-apoyo-a-sheinbaum-tras-ataque-armado-en-oaxaca-HH23603163

La presidenta respondió a los comentarios emitidos por un cómico que la calificó como “ama de casa”. Sheinbaum reivindicó el trabajo del hogar y asumió con orgullo sus distintas facetas personales y de gobierno:

“Pues sí. Sí soy ama de casa. Soy madre, soy abuela y soy comandanta de las Fuerzas Armadas”, señaló la presidenta.

La frase provocó una ola de aplausos entre los asistentes, convirtiéndose en el momento clave de su mensaje en la frontera.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES EN BAJA CALIFORNIA

La planta desaladora de Rosarito y Playas de Tijuana iniciará su construcción la próxima semana con la colocación de la primera piedra. Este proyecto busca resolver el desabasto histórico de agua en la zona metropolitana del estado.

La jornada laboral de 40 horas en México se aplicará de forma gradual hacia el año 2030, según reiteró la presidenta. El plan contempla un proceso de adaptación continua para el sector productivo y los trabajadores.

La Pensión del Bienestar en Baja California beneficia actualmente a 392 mil 500 adultos mayores. El gobierno federal garantizó la continuidad y la entrega puntual de estos apoyos económicos en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reunen-sheinbaum-y-maru-campos-en-juarez-acuerdan-trabajar-de-forma-conjunta-DH23602436

CIERRE DE LA GIRA PRESIDENCIAL EN LA FRONTERA

El evento finalizó entre consignas de apoyo de los simpatizantes. Con esta asamblea informativa, la presidenta concluyó las actividades agendadas en el norte del país antes de regresar a la Ciudad de México.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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