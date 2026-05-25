$!Andrés López Beltrán deja cargo en Morena para buscar diputación federal por Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán anunció este lunes 25 de mayo su separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como de su papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, con el objetivo de buscar una candidatura a diputado federal por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco. La decisión fue dada a conocer mediante una carta dirigida a la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, al Congreso y Consejo Nacional de Morena, así como a la militancia del partido. En el documento, López Beltrán explicó que su separación responde a su intención de contender por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del estado de Tabasco, distrito que comprende municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

LÓPEZ BELTRÁN ARGUMENTA CONGRUENCIA CON ACUERDOS INTERNOS DE MORENA En la carta, el político señaló que su decisión está relacionada con los acuerdos tomados durante la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del partido. “En congruencia con lo acordado en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de nuestro partido, he tomado la decisión de separarme de mi encargo en la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y de mi papel como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones”, expresó. Asimismo, añadió: “Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contenderé por el cargo de Diputado Federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco”.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN PRESENTA BALANCE DE SU GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN DE MORENA En el mismo documento, López Beltrán presentó un balance de las actividades realizadas durante un año y siete meses al frente de la Secretaría de Organización de Morena. De acuerdo con lo expuesto, durante ese periodo el partido incrementó su padrón en 10 millones de nuevos militantes y logró credencializar a cerca de siete millones de afiliados mediante la instalación de 300 módulos de credencialización distribuidos en los distritos electorales federales del país. También afirmó que fueron establecidos comités seccionales en 69 mil 396 secciones electorales, equivalentes al 97 por ciento de las existentes en el país, además de la conformación de consejos municipales en mil 952 municipios bajo régimen de partidos. “Gracias a estas acciones, hoy podemos afirmar con orgullo que nuestro partido es la organización política más grande en la historia de México y una de las más grandes del mundo”, escribió. Además, aseguró que Morena se ha convertido en un referente internacional en materia de organización política. HIJO DE AMLO REITERA RESPALDO A CLAUDIA SHEINBAUM En otro apartado de la carta, López Beltrán reiteró su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. “Aprovecho la ocasión para reiterar mi entrega y militancia a nuestro partido. Aunque deje de formar parte del Comité Ejecutivo Nacional, mi compromiso con sus ideales seguirá vigente y con más fuerza que nunca”, expresó. También señaló: “Quisiera refrendar mi compromiso, reconocimiento y respaldo a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la mejor Presidenta de México y el mundo, quien conduce con firmeza, convicción y visión histórica la Cuarta Transformación de México”. Añadió que continuará colaborando desde “otra trinchera”, manteniendo cercanía con la militancia y el trabajo territorial.

ANDY LÓPEZ BELTRÁN ENVÍA MENSAJE A TABASCO López Beltrán dedicó parte de su mensaje a los habitantes de Tabasco, estado identificado como origen político del movimiento encabezado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “A mis paisanos de Tabasco: para mí siempre ha sido un orgullo ser tabasqueño y haber nacido en la cuna de nuestro movimiento”, escribió. “Hoy me llena de felicidad regresar a nuestros orígenes para, junto con ustedes, seguir construyendo desde abajo la Transformación del país”, agregó. El político concluyó su carta con la frase: “De la Transformación venimos y a transformar vamos”.

ARIADNA MONTIEL RESPALDA SALIDA DE LÓPEZ BELTRÁN Tras difundirse la carta, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, publicó un mensaje en su cuenta de X en respaldo a la decisión de López Beltrán. “Recibí tu carta de separación de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Agradezco, a nombre de Morena, tu trabajo, esfuerzo y dedicación para fortalecer la base militante de nuestro movimiento”, escribió.

La dirigente agregó que López Beltrán ha sido “parte fundamental de una generación que sigue haciendo historia junto al pueblo de México” y le deseó éxito en la nueva etapa política que emprenderá. Asimismo, destacó los años de trabajo y militancia compartidos dentro del movimiento político y afirmó que continuarán los retos y actividades partidistas en el futuro.

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