Andy López en Coahuila: La última y nos vamos...

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Opinión
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    Andy López en Coahuila: La última y nos vamos...
    Fuentes al interior del Comité Ejecutivo Nacional adelantaron que Andy será candidato a diputado federal en el 2027 para continuar con su carrera política. CUARTOSCURO

López Beltrán tiene que irse de Coahuila el 7 de junio con, al menos, el triunfo en uno de los 16 distritos electorales, si no quiere pasar a la historia como un perdedor de elecciones

La elección de diputados locales en Coahuila, en junio próximo, será la última en la que Andrés Manuel López Beltrán participe como secretario de Organización de Morena.

Fuentes al interior del Comité Ejecutivo Nacional adelantaron que Andy será candidato a diputado federal en el 2027 para continuar con su carrera política.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-excluye-cecilia-guadiana-de-apoyo-electoral-a-ale-salazar-NC20779620

De tal manera, López Beltrán ya no será secretario de Organización para la renovación de varias gubernaturas y del Congreso de la Unión el año próximo.

Andy tiene que irse de Coahuila el 7 de junio con, al menos, el triunfo en uno de los 16 distritos electorales, si no quiere pasar a la historia como un perdedor de elecciones.

Veremos y diremos...

Tres en la mira

El director de un centro penitenciario fronterizo y dos mandos policiacos de Coahuila se encuentran en la lista de personas a las que EU les suspendió la visa de turismo.

La cancelación de la visa ocurrió hace varios meses, pero se mantiene bajo reserva de los propios funcionarios, que, por obvias razones, se abstienen de hacer pública la información.

La lista en poder de agencias de inteligencia fronterizas de Estados Unidos la integran también importantes empresarios y políticos de esta entidad.

Por lo pronto, el director carcelario y los dos mandos policiales de Coahuila ya no pueden pasar al vecino país, ante las sospechas de delitos financieros y de otro orden.

Adiós a debates

El Instituto Estatal Electoral ha dejado sin respuesta a los candidatos a diputados locales que, en Coahuila, han solicitado debatir con sus oponentes.

Al parecer, la falta de recursos financieros y materiales hace prácticamente imposible la realización de esta actividad democrática, y los ciudadanos se quedarán sin poder confrontar propuestas.

Varios de los aspirantes solicitantes se han mostrado sorprendidos por la carencia de respuesta del Instituto Estatal Electoral, sobre todo porque el tiempo se agota y la elección se aproxima.

A lo mejor a los del IEC no les gustan los debates...

Entronización de la Virgen

La iglesia de la Virgen de Nuestra Señora de Atocha, en Saltillo, entronizará una réplica original de la Virgen española, en una ceremonia solemne a realizarse el domingo 24 de este mes.

El templo católico se encuentra ubicado en el fraccionamiento Lomas de Lourdes, y la misa de entronización se efectuará a las 20:00 horas.

Se invita a la feligresía en general a asistir a esta magna celebración, que se efectuó como parte de la remodelación del altar de la iglesia, que congrega a miles de católicos saltillenses.

Saquen a Morena

El candidato a diputado local del PAN, Héctor Garza, ayer, en rueda de prensa en Monclova, llamó a evitar que Morena se apodere de Coahuila, porque se convertirá en la nueva Sinaloa.

“Tenemos que frenar a Morena para que no entre a Coahuila. Hoy podemos caminar por la madrugada sin problemas; hay mucha seguridad. Debemos seguir así”, enfatizó.

El aspirante a legislador local por el distrito 05 recordó a los monclovenses cómo se vivía en el 2011, con ejecuciones, exigencias de derecho de piso, tableadas y desapariciones.

“No hay que permitir que regresen esos tiempos de impunidad, y desde el Congreso del Estado me comprometo a luchar por la seguridad de los monclovenses. No voten por Morena”, advirtió.

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