Andrés Tovar obtiene amparo contra vinculación a proceso en litigio con Imagen Televisión

Tovar precisó que la medida no implica la conclusión del procedimiento judicial, ya que el caso continúa en curso.

“Ahorita, un juez federal me concedió la suspensión definitiva ante un amparo federal que promoví con mis abogados” , señaló.

La información fue confirmada por el propio productor durante una entrevista en el programa de televisión Ventaneando , donde explicó que la resolución judicial forma parte de un juicio de amparo promovido por su defensa.

El productor Andrés Tovar dio a conocer que un juez federal le otorgó una suspensión definitiva frente a la vinculación a proceso que enfrenta en un litigio con Imagen Televisión, empresa con la que mantiene una disputa legal relacionada con derechos de autor y producción de contenidos televisivos .

ANDRÉS TOVAR NIEGA ACUSACIONES SOBRE UN SUPUESTO FRAUDE DE 150 MILLONES DE PESOS

Durante la entrevista, el productor rechazó versiones difundidas en distintos espacios informativos y redes sociales respecto a que enfrenta señalamientos relacionados con un presunto fraude por 150 millones de pesos.

“Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira, es mentira”, afirmó.

Según explicó, la controversia jurídica se deriva de una disputa sobre el reconocimiento de derechos relacionados con la creación y producción de los programas Sale el Sol y Acércate a Rocío.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE IMAGEN TELEVISIÓN Y EL PRODUCTOR ANDRÉS TOVAR

De acuerdo con la versión expuesta por Tovar, la empresa sostiene que el productor estaría intentando obtener un doble pago por los proyectos desarrollados durante su relación laboral.

Sin embargo, el productor aseguró que su demanda busca exclusivamente el reconocimiento de derechos de autor y producción.

“Ellos lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y no es así. Estoy pidiendo, como viene en la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos. Son prácticas que desafortunadamente se llevan en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”, declaró.

Asimismo, indicó que analiza posibles acciones legales contra algunos medios de comunicación debido a la cobertura que se ha realizado del caso.

“Estamos considerando qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que es irreparable”, comentó.

RESPALDO DE MAITE PERRONI DURANTE EL PROCESO

Tovar también se refirió al respaldo que ha recibido de su esposa, la cantante y actriz Maite Perroni, durante los años que ha durado el litigio.

El productor señaló que el proceso ha representado uno de los momentos más complejos de su trayectoria profesional y personal.

“Mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo. La realidad es que, como padre, ella como madre, ¿cuál es la enseñanza que podemos heredarle a nuestra hija? Que aprenda a poner límites, que aprenda a defender sus derechos”, expresó.

CRONOLOGÍA DEL LITIGIO

La disputa legal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión se remonta a 2022, cuando comenzaron los intentos de negociación para resolver diferencias relacionadas con derechos de autor y producción.

Entre 2022 y 2024, Tovar sostuvo acercamientos con directivos de la televisora para buscar acuerdos respecto a los derechos derivados de los contenidos que desarrolló durante su colaboración con la empresa.

Al no alcanzar una solución, en abril de 2024 presentó una demanda civil en la que solicitó el reconocimiento de los derechos correspondientes por la creación y producción de más de 6 mil 300 horas de programación.