Andrés Tovar obtiene amparo contra vinculación a proceso en litigio con Imagen Televisión

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    Andrés Tovar obtiene amparo contra vinculación a proceso en litigio con Imagen Televisión
    Andrés Tovar aseguró que la suspensión definitiva no concluye el proceso judicial y reiteró que el litigio con Imagen TV se relaciona con derechos de autor. Instagram | Andrés Tovar

Andrés Tovar informó que un juez federal le otorgó suspensión definitiva dentro del amparo que promovió por su disputa legal con Imagen TV

El productor Andrés Tovar dio a conocer que un juez federal le otorgó una suspensión definitiva frente a la vinculación a proceso que enfrenta en un litigio con Imagen Televisión, empresa con la que mantiene una disputa legal relacionada con derechos de autor y producción de contenidos televisivos.

La información fue confirmada por el propio productor durante una entrevista en el programa de televisión Ventaneando, donde explicó que la resolución judicial forma parte de un juicio de amparo promovido por su defensa.

“Ahorita, un juez federal me concedió la suspensión definitiva ante un amparo federal que promoví con mis abogados”, señaló.

Tovar precisó que la medida no implica la conclusión del procedimiento judicial, ya que el caso continúa en curso.

https://vanguardia.com.mx/show/andres-tovar-esposo-de-maite-perroni-es-vinculado-a-proceso-por-presunto-fraude-ligado-a-televisora-mexicana-AF21424848

ANDRÉS TOVAR NIEGA ACUSACIONES SOBRE UN SUPUESTO FRAUDE DE 150 MILLONES DE PESOS

Durante la entrevista, el productor rechazó versiones difundidas en distintos espacios informativos y redes sociales respecto a que enfrenta señalamientos relacionados con un presunto fraude por 150 millones de pesos.

“Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira, es mentira”, afirmó.

Según explicó, la controversia jurídica se deriva de una disputa sobre el reconocimiento de derechos relacionados con la creación y producción de los programas Sale el Sol y Acércate a Rocío.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO ENTRE IMAGEN TELEVISIÓN Y EL PRODUCTOR ANDRÉS TOVAR

De acuerdo con la versión expuesta por Tovar, la empresa sostiene que el productor estaría intentando obtener un doble pago por los proyectos desarrollados durante su relación laboral.

Sin embargo, el productor aseguró que su demanda busca exclusivamente el reconocimiento de derechos de autor y producción.

“Ellos lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y no es así. Estoy pidiendo, como viene en la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos. Son prácticas que desafortunadamente se llevan en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”, declaró.

Asimismo, indicó que analiza posibles acciones legales contra algunos medios de comunicación debido a la cobertura que se ha realizado del caso.

“Estamos considerando qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que es irreparable”, comentó.

RESPALDO DE MAITE PERRONI DURANTE EL PROCESO

Tovar también se refirió al respaldo que ha recibido de su esposa, la cantante y actriz Maite Perroni, durante los años que ha durado el litigio.

El productor señaló que el proceso ha representado uno de los momentos más complejos de su trayectoria profesional y personal.

“Mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo. La realidad es que, como padre, ella como madre, ¿cuál es la enseñanza que podemos heredarle a nuestra hija? Que aprenda a poner límites, que aprenda a defender sus derechos”, expresó.

CRONOLOGÍA DEL LITIGIO

La disputa legal entre Andrés Tovar e Imagen Televisión se remonta a 2022, cuando comenzaron los intentos de negociación para resolver diferencias relacionadas con derechos de autor y producción.

Entre 2022 y 2024, Tovar sostuvo acercamientos con directivos de la televisora para buscar acuerdos respecto a los derechos derivados de los contenidos que desarrolló durante su colaboración con la empresa.

Al no alcanzar una solución, en abril de 2024 presentó una demanda civil en la que solicitó el reconocimiento de los derechos correspondientes por la creación y producción de más de 6 mil 300 horas de programación.

IMAGEN TELEVISIÓN PRESENTÓ DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE ANDRÉS TOVAR EN 2025

En junio de 2025, Imagen Televisión presentó una denuncia penal en contra del productor por los delitos de fraude procesal y falsedad de declaración.

Posteriormente, en mayo de 2026, un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México determinó vincular a proceso a Tovar dentro de la investigación.

El 16 de junio de 2026, el productor difundió un mensaje público en el que sostuvo que la vinculación a proceso no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad.

Un día después, el 17 de junio, informó que obtuvo una suspensión definitiva otorgada por un juzgado federal como parte del juicio de amparo promovido por su defensa.

PRÓXIMA AUDIENCIA

De acuerdo con la información proporcionada por el productor, la siguiente audiencia relevante dentro del proceso está programada para septiembre de 2026.

En esa etapa concluirá el plazo de investigación complementaria y las partes deberán presentar y debatir las pruebas que integran el expediente para determinar el curso del procedimiento judicial.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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