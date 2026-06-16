Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, es vinculado a proceso por presunto fraude ligado a televisora mexicana

El productor de televisión Andrés Tovar, esposo de la cantante y actriz Maite Perroni, fue vinculado a proceso en el mes de mayo; al respecto, el productor se pronunció públicamente luego de que trascendiera que fue vinculado por un presunto fraude de 150 millones de pesos relacionado con una televisora mexicana. La información fue dada a conocer por la revista TV Notas, que señaló que la vinculación a proceso ocurrió el pasado 19 de mayo, derivada de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con la publicación, el caso está relacionado con un presunto fraude cometido en perjuicio de una empresa televisiva para la que Andrés “N”, como es señalado en las investigaciones, produjo diversos programas, entre ellos un matutino. Según el medio, un juez de control del Reclusorio Sur determinó que existían elementos suficientes para que el asunto avanzara a una siguiente etapa procesal. En declaraciones breves citadas por la revista, el productor señaló que no podía hablar públicamente sobre el caso debido a las restricciones legales del proceso.

PRODUCTOR ANDRÉS TOVAR PRESENTÓ UNA DEMANDA CIVIL CONTRA TELEVISORA La controversia se remonta a abril de 2024, cuando Andrés “N” presentó una demanda civil contra la televisora en la que desarrolló parte de su carrera profesional. Posteriormente, el productor señaló que dicha acción judicial tenía como finalidad defender sus derechos. Entre los reclamos presentados en ese procedimiento se encontraba el pago de 150 millones de pesos. De acuerdo con la información difundida, la empresa respondió posteriormente con una contrademanda. DAVID COHEN, ABOGADO DE ANDRÉS TOVAR, FUE ASESINADO EN MEDIO DEL PROCESO JUDICIAL El proceso legal registró nuevos acontecimientos en octubre de 2025, cuando fue asesinado en la Ciudad de México David Cohen, abogado que representaba al productor. Meses después, en marzo de 2026, Andrés “N” solicitó el aplazamiento de una audiencia argumentando que su nuevo equipo legal requería más tiempo para analizar la documentación relacionada con el caso. ANDRÉS TOVAR EMITE MENSAJE SOBRE PROCESO JUDICIAL Tras la difusión de la información sobre su vinculación a proceso, Andrés “N” compartió un video en sus redes sociales para explicar su postura respecto al procedimiento judicial. En el mensaje señaló que durante dos años intentó resolver el conflicto mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos antes de acudir a la vía civil. “Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión. Soy Andrés Tovar y durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos”, expresó. Asimismo, indicó que la denuncia penal fue presentada después de que iniciara el procedimiento civil. “Catorce meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal”, afirmó.

“LA VINCULACIÓN A PROCESO NO ES UNA SENTENCIA”: ANDRÉS TOVAR Durante su mensaje, el productor explicó que la resolución judicial no implica una determinación definitiva sobre los hechos investigados. “Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes”, señaló. Andrés “N” sostuvo que el conflicto está relacionado con derechos de autor y con trabajos que, según afirmó, fueron creados, desarrollados, registrados y producidos por él. “Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor, por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas”, agregó. ANDRÉS TOVAR SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR En el mismo mensaje, el productor manifestó que el caso podría tener implicaciones para otros profesionales de la industria creativa. “Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen. Esto no es solo sobre mí. Esto es un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores y comunicadores; para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras”, expresó. También señaló que considera importante que los creadores puedan ejercer mecanismos legales para reclamar derechos relacionados con sus trabajos. “Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera que decida defender sus derechos”, indicó. ANDRÉS TOVAR SEÑALA COMO “INJUSTIFICADA” DEMANDA EN SU CONTRA Junto al video, Andrés “N” publicó un mensaje escrito en el que reiteró que el proceso penal se originó después de intentar resolver el conflicto mediante otras vías. “Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión. Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado”, escribió. Añadió que confía en que el desarrollo del procedimiento permitirá esclarecer los hechos. “Creo firmemente que defender el trabajo realizado y exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución ni de criminalización. Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso”, señaló.

SIN POSICIONAMIENTO OFICIAL DE LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido información oficial sobre la presunta vinculación a proceso ni sobre los detalles de la investigación mencionada en las publicaciones periodísticas. El proceso legal continúa en curso y será en las siguientes etapas judiciales donde las partes presenten los elementos y pruebas correspondientes ante las autoridades competentes.

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