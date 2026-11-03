¿Inés Gómez Mont librará la deportación?... Gobierno de Sheinbaum intenta evitar el recurso habeas corpus

La conductora de televisión fue detenida el pasado viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida.

La situación legal de Inés Gómez Mont en Estados Unidos podría tomar un rumbo distinto al de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien consiguió evitar su deportación a México después de presentar un recurso de habeas corpus .

Su defensa legal, encabezada por John Patrick Pratt, el mismo abogado que asesoró a Álvarez Puga, recurrió a una estrategia similar para impedir que sea trasladada a otro centro de detención o fuera de Florida.

Sin embargo, el primer intento no tuvo el resultado esperado. Un juez de la Corte de Distrito para el Sur de Florida rechazó la medida cautelar solicitada por la defensa, al considerar que no tenía facultades para impedir que las autoridades migratorias decidieran su reubicación.

EL RECURSO CON EL QUE SU ESPOSO EVITÓ LA DEPORTACIÓN

El caso de Gómez Mont tiene antecedentes directos en el proceso migratorio de su esposo. El abogado fue detenido por ICE el 24 de septiembre de 2025, luego de que las autoridades estadounidenses detectaran irregularidades relacionadas con su situación migratoria.

Durante su reclusión, Álvarez Puga presentó un recurso de habeas corpus, mediante el cual consiguió frenar su deportación. Semanas después, un juez migratorio ordenó su liberación.

La respuesta de México también quedó bajo cuestionamiento. La solicitud de extradición contra el abogado fue presentada hasta el 4 de diciembre de 2025, cuando ya no se encontraba bajo custodia del ICE.

Ahora, la defensa de Gómez Mont intenta evitar que se repita una eventual deportación inmediata. Entre los argumentos presentados ante el juez se incluyó información sobre el tratamiento médico de una de sus hijas, con la intención de impedir su traslado fuera de Florida o a otro país.

SHEINBAUM ESPERA LA DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES DE EU

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que el Gobierno mexicano depende de las decisiones que tomen las autoridades migratorias estadounidenses, debido a que la detención de la conductora no deriva directamente de las acusaciones que enfrenta en México.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó que existe una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada ante Washington desde septiembre de 2025.

En territorio mexicano, Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de detención a su llegada a México”, señaló Godoy.

¿DE QUÉ ACUSAN A INÉS GÓMEZ MONT Y ÁLVAREZ PUGA?

La investigación de la Fiscalía General de la República señala a la pareja por su presunta participación en una operación para desviar y lavar cerca de 3 mil millones de pesos de recursos de la Secretaría de Gobernación durante 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las indagatorias, el dinero estaba destinado a mejorar la seguridad de los centros penitenciarios del país. Sin embargo, habría sido transferido mediante una estructura de empresas fantasma que simulaban prestar servicios y emitían facturas por operaciones inexistentes.

La investigación también señala que al menos 18 millones de pesos terminaron en cuentas bancarias del matrimonio.

En el caso de Gómez Mont, la acusación fiscal sostiene que declaró ingresos inferiores a los que realmente obtuvo durante los ejercicios de 2014 y 2016, con lo que presuntamente dejó de pagar más de 13 millones de pesos en impuestos.

“Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino, al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos”, explicó Ernestina Godoy.