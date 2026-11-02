Andy López Beltrán alista mensaje a la militancia de Morena: Fecha, hora y dónde ver su anuncio

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    Andy López Beltrán alista mensaje a la militancia de Morena: Fecha, hora y dónde ver su anuncio
    Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. X

Andrés Manuel López Beltrán emitirá un comunicado dirigido a seguidores y medios de comunicación sobre su futuro político.

Andrés Manuel López Beltrán emitirá un mensaje importante (así lo afirma él) este martes 3 de noviembre. El actual secretario de Organización de Morena citó a seguidores, medios de comunicación y público en general a conectarse a una transmisión en vivo a las 9:00 horas de la mañana.

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El aviso fue difundido en sus redes sociales oficiales. A través de una imagen publicada en su cuenta de Instagram y dada a conocer por periodistas y medios, el político conocido como “Andy” adelantó que compartirá información relevante para el partido.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL MENSAJE?

La cita es a las 9:00 de la mañana de este martes 3 de noviembre. La transmisión se realizará a través de sus redes digitales oficiales para dar su mensaje a la audiencia, es decir, su cuenta de Instagram.

En la imagen del comunicado oficial, Andy López señala:

”Mañana a las 9am transmitiré un anuncio a nuestros seguidores, a la militancia de nuestro partido, a los medios y al público en general. Les agradezco su atención.”

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¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE AVISO?

El mensaje genera curiosidad sobre el futuro del partido. Al ser el encargado de organizar a las bases y a los afiliados de Morena, sus palabras podrían tratar sobre nuevas tareas internas o planes del movimiento.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente a la convocatoria. Mientras los simpatizantes del partido esperan un mensaje de unión y trabajo en equipo, otros sectores se mantienen atentos para saber qué anunciará exactamente el hijo del expresidente López Obrador.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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