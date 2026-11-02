Andy López Beltrán alista mensaje a la militancia de Morena: Fecha, hora y dónde ver su anuncio

Andrés Manuel López Beltrán emitirá un mensaje importante (así lo afirma él) este martes 3 de noviembre . El actual secretario de Organización de Morena citó a seguidores, medios de comunicación y público en general a conectarse a una transmisión en vivo a las 9:00 horas de la mañana.

El aviso fue difundido en sus redes sociales oficiales. A través de una imagen publicada en su cuenta de Instagram y dada a conocer por periodistas y medios, el político conocido como “Andy” adelantó que compartirá información relevante para el partido.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL MENSAJE?

La cita es a las 9:00 de la mañana de este martes 3 de noviembre. La transmisión se realizará a través de sus redes digitales oficiales para dar su mensaje a la audiencia, es decir, su cuenta de Instagram.

En la imagen del comunicado oficial, Andy López señala:

”Mañana a las 9am transmitiré un anuncio a nuestros seguidores, a la militancia de nuestro partido, a los medios y al público en general. Les agradezco su atención.”