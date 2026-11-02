¿Ya tienes tus boletos? Saltillo se llena de conciertos, shows y stand-up en noviembre

¿Ya tienes tus boletos? Saltillo se llena de conciertos, shows y stand-up en noviembre

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Israel García
por Israel García

La agenda de entretenimiento de este mes incluye trova, rock, pop, hipnosis y comedia, por lo que el otoño seguirá ofreciendo una amplia variedad de espectáculos

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Octubre fue un mes que nos dejó música, conciertos, festivales, gastronomía, tradiciones y momentos que se convirtieron en recuerdos y nostalgia para Saltillo. Y tal parece que noviembre seguirá una tendencia similar.

En VMÁS te compartimos la agenda cultural y de entretenimiento, con una amplia variedad de espectáculos para todos los gustos. Desde la calidez de la trova y festivales masivos de rock hasta shows de comedia, hipnosis y grandes conciertos de pop, los recintos más emblemáticos de la ciudad abrirán sus puertas para recibir una intensa oferta artística.

Así que, si todavía no te decides, esta es tu oportunidad para conseguir tus boletos o, si ya los tienes, comenzar a contar los días para el gran momento.

FERNANDO DELGADILLO Y ALEJANDRO FILIO - 6 DE NOVIEMBRE

Dos de los referentes de la trova se unen en una velada íntima como parte de su gira conjunta, en la que deleitarán al público con sus grandes éxitos poéticos y musicales. El evento tendrá lugar en la Quinta Los Pastores, a partir de las 21:00 horas, y ofrecerá una experiencia acústica para los seguidores del género.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma AREMA Ticket y en puntos de venta autorizados. Las localidades se dividen en tres zonas: General, con un costo de 900 pesos; Preferente, de mil 200 pesos, y VIP, de mil 500 pesos, más cargos por servicio.

BRUJAS FEST - 7 DE NOVIEMBRE

La Hacienda El Mimbre albergará una nueva edición del Brujas Fest, un encuentro musical que reunirá a destacados exponentes de la escena alternativa, el rock y el punk. La jornada promete horas de música en vivo y un ambiente de festival al aire libre.

El cartel completo está integrado por P.O.D., División Minúscula, Sekta Core, INSITE, CHDKF, Margaritas Podridas, Mengers, Quinto Atlas y The Space Ocean. Las entradas están disponibles a través del sistema Passline, con dos opciones: Luna Llena General, a un costo de mil 333 pesos, y Luna Llena Coven, de mil 999 pesos.

Además del encuentro musical, habrá actividades y una exposición de emprendedores locales, así como una zona de comida.

CONCIERTO DE JNS - 7 DE NOVIEMBRE

El grupo JNS regresa a tierras coahuilenses para presentar su espectáculo en el Auditorio Saltillo, a las 21:00 horas. Las integrantes interpretarán tanto sus emblemáticos éxitos noventeros como sus sencillos más recientes, como parte de la gira ‘Bajo Tu Propio Riesgo’.

Los boletos están disponibles a través de la plataforma Smarticket y en Farmacias del Ahorro con el organizador. Los precios comienzan en 520 pesos para la Zona General y llegan hasta los mil 200 pesos en la sección JNS. También hay localidades en Grada Central, Fiesta, Preferente, VIP, Plus y Diamante.

LA COTORRISA - 8 DE NOVIEMBRE

Para los fanáticos de los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, esta será la oportunidad de verlos en vivo y a todo color, pues su particular humor y estilo frente al micrófono llegarán al Auditorio Parque Las Maravillas como parte de su Tour 2026. El evento comenzará a las 20:00 horas y promete una velada cargada de anécdotas, improvisación y el humor característico del exitoso podcast.

Las entradas pueden adquirirse a través de New Ticket, con precios que van de los 400 a los mil 500 pesos.

JOHN MILTON - 9 DE NOVIEMBRE

El reconocido hipnotista John Milton, conocido como El Caballero de la Hipnosis, ofrecerá su espectáculo en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Con una propuesta que combina entretenimiento y demostraciones de hipnosis colectiva, el artista se presentará en dos funciones, programadas a las 17:00 y 20:00 horas.

La venta de boletos se realiza a través del sitio New Ticket, con precios que van de los 350 a los 650 pesos. Serán dos funciones en las que el hipnotista se reencontrará con su público.

SIDDHARTHA - 13 DE NOVIEMBRE

El cantautor mexicano Siddhartha regresará a la capital coahuilense para ofrecer un concierto a las 21:00 horas en el Auditorio Parque Las Maravillas. El artista hará un recorrido por su repertorio discográfico y llevará su propuesta musical al escenario.

Los boletos están disponibles a través del sitio de AREMA Ticket, con precios que van de los 600 a los 2 mil 800 pesos, más cargos por servicio.

MON LAFERTE - 19 DE NOVIEMBRE

La cantante y compositora Mon Laferte presentará su propuesta musical en el Auditorio Parque Las Maravillas, a partir de las 21:00 horas. Su concierto reunirá una selección de sus temas más aclamados y algunas de sus interpretaciones más recientes, como parte de su gira internacional.

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Los boletos pueden adquirirse a través del sitio eticket.mx. Los precios van desde los 825 pesos en la zona General hasta los 3 mil 775 pesos en la sección VIP Plus.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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