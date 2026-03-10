En México asesinan a casi 50 personas al día... Gobierno de Sheinbaum reporta reducción del 44% en homicidio doloso

La información fue presentada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por Marcela Figueroa , titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) , quien explicó que las estadísticas reflejan una disminución sostenida en los últimos meses.

El gobierno federal informó que el delito de homicidio doloso ha mostrado una tendencia a la baja en México desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo . De acuerdo con cifras oficiales, el promedio diario de asesinatos se redujo 44% entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

Según los datos expuestos, al inicio del actual gobierno se registraban 86.9 homicidios diarios en promedio, mientras que en febrero de 2026 la cifra se ubicó en 48.8 casos al día.

“Destaca una disminución del 44% del promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024. En los últimos 17 meses se observa una tendencia sostenida a la baja”, señaló Figueroa durante la presentación.

TE PUEDE INTERESAR: Socio de hermano de Bermúdez financió actos de campaña de Adán Augusto López

La reducción equivale a 38 homicidios menos por día en comparación con el arranque de la administración.

LA TENDENCIA A LA BAJA EN LOS ÚLTIMOS MESES

Las gráficas mostradas durante la conferencia revelan cómo ha evolucionado el indicador de violencia homicida a lo largo de la actual administración.

En septiembre de 2024, cuando inició el gobierno de Sheinbaum, el promedio nacional era de 86.9 homicidios diarios. Para diciembre de ese mismo año, la cifra había bajado a 73.3 casos por día.

La tendencia continuó durante 2025, cuando el promedio mensual registró 64.6 homicidios diarios en mayo y 54.5 en octubre.

Finalmente, en febrero de 2026 el indicador alcanzó 48.8 asesinatos diarios, convirtiéndose en el nivel más bajo del periodo analizado.

De acuerdo con las autoridades, estos datos reflejan un comportamiento descendente que se ha mantenido durante 17 meses consecutivos, lo que el gobierno considera una señal de avance en materia de seguridad pública.

COMPARACIÓN CON CIFRAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

El informe presentado también incluyó una comparación histórica con los registros de febrero de los últimos diez años en México.

Las estadísticas muestran que en febrero de 2015 el promedio nacional era de 49.6 homicidios diarios, cifra que aumentó gradualmente en los años posteriores.

El punto más alto se registró en febrero de 2019, cuando el país alcanzó 100.9 homicidios diarios, uno de los niveles más altos desde que se lleva registro nacional de este delito.

A partir de entonces comenzó una tendencia descendente que se ha prolongado durante los últimos años hasta alcanzar los 48.8 casos diarios reportados en febrero de 2026.

Pese a la reducción, el promedio actual indica que en México aún ocurren casi 50 asesinatos cada día, un indicador que continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública.

EL CONTEXTO DE SEGURIDAD EN MÉXICO

El homicidio doloso es considerado uno de los delitos clave para medir los niveles de violencia en el país, ya que refleja la gravedad de los conflictos vinculados al crimen organizado, disputas territoriales y otros fenómenos delictivos.

Las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo forman parte de los reportes oficiales que se elaboran con información de fiscalías estatales y dependencias de seguridad.

Durante la conferencia, el gobierno federal destacó que la reducción del indicador forma parte de la estrategia nacional de seguridad implementada durante la actual administración.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS HOMICIDIOS EN MÉXICO

• El homicidio doloso es uno de los delitos que se monitorean mensualmente para evaluar la situación de seguridad pública en el país.

• El año 2019 fue uno de los periodos con mayores registros de asesinatos en México.

• Las estadísticas del SESNSP se construyen a partir de reportes enviados por las 32 fiscalías estatales del país.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos

Aunque las cifras oficiales apuntan a una disminución en el promedio diario de homicidios, los datos también reflejan la dimensión del fenómeno: cada jornada, decenas de familias en México enfrentan las consecuencias de la violencia criminal.