Anuncia Sheinbaum ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum leyó un documento relacionado con la situación de seguridad de Michoacán, luego de que el pasado sábado, el alcalde de Uruapuan, Carlos Manzo fuera asesinado y al día siguiente se suscitaran protestas en el Palacio de Gobierno de Morelia, donde ocho personas fueron arrestadas, luego de irrumpir en el inmueble y realizar diversos daños.

Por lo que la mandataria apuntó que está formulando un planteamiento a los habitantes del estado y al pueblo de México.

“Comenté nuestro compromiso de llegar a la verdad y la justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan. Hemos enviado un reforzamiento de las fuerzas federales, particularmente de la Guardia Nacional, a Michoacán y también a Uruapan. Y hoy, quisiera presentarles lo que llama una propuesta: ‘El pLan Michoacán por la Paz y la Justicia’”, expresó.

Añadió que Michoacán es un estado con historia, con fuerza y con dignidad. En los últimos días, hemos visto dolor e indignación ante el cobarde asesinato de Carlos Manzo.

“Compartímos ese sentimiento, su cobarde homicidio, duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo, representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega. Que creen que la política es para transformar, no para destruir. Contrario a los de siempre, los que ya conocemos, los que han levantado estas campañas. A quienes en realidad no les importa lo que pasa en Michoacán, ni el dolor que causa la violencia. Nosotros no hacemos uso político del sufrimiento. Nosotros actuamos con responsabilidad, con justicia y con respeto a la gente. Por eso hoy anuncio el ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, leyó.

Aseguró que es una estrategia integral, que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, con desarrollo y con respeto a la vida.

“La paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades, y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Este plan, para no hacerlo de manera vertical. Buscamos que se nutra de las voces de los pueblos originarios, de las mujeres de las y los jóvenes, de las autoridades municipales y estatales, de trabajadores del campo, de las víctimas, de las familias que en medio del dolor, siguen creyendo en la justicia y el bien común. Como la familia de Carlos Manzo”, expresó.

Comentó que durante esta semana, se va a reunir en la tarde con el Gabinete completo del Gobierno, y se van a dividir tareas. Y van a escuchar a las comunidades, a las autoridades tradicionales, a las iglesias, a los sectores productivos y sociales, para fortalecer el plan con su mirada y experiencia, para presentarlo en los próximos días.

“Convoqué a reunión de Gabinete, para que cada Secretaría se reúna con las comunidades de Michoacán con el fin de que a más tardar este fin de semana, y a principios de la próxima semana, presentemos con razones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, cultura, deporte, para la paz”, expresó.

Añadió que el plan deberá contener, al menos tres ejes:

1.- Seguridad y justicia

2.- Desarrollo económico con justicia

3.- Educación y cultura para la paz

“Michoacán nunca se ha rendido, nosotros tampoco. Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme. Que ha sabido levantarse, una y otra vez. Y además, no están solos. Vamos a recuperar la tranquilidad con justicia, a cuidar a nuestras comunidades y vamos a demostrar que la paz se puede construir desde abajo con dignidad y con esperanza. Paz con justicia para Michoacán y para todo México”.

Agregó que en términos de seguridad y justicia, habrá fortalecimiento de presencia de fuerzas de seguridad en Michoacán, no solamente con la Guardia Nacional, sino con unidades conjuntas con la Secretaría de Protección Ciudadana, Seguridad Estatal, Fiscalía Estatal, enfocada principalmente en homicidios y extorsión.

También realizó las propuestas de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, particularmente en Uruapan. Mesas de seguridad quincenales y del Gabinete de Seguridad, tema de alerta para los presidentes municipales, fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de la extorsión.

Apuntó que en el caso del segundo eje que tiene que ver con desarrollo económico, habrá garantía social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y a trabajadores de la agricultura de la exportación, inversión en infraestructura rural, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.