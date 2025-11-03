Identifican al asesino de Carlos Manzo, como Osvaldo ‘N’ también conocido como ‘El Cuate’

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias ‘El Cuate’.

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán y era familiar de un hombre apodado ‘El Prángana’, operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hermanos Álvarez Ayala están identificados como Ramón y Rafael, alias el “R1” y el “R2”.

El pasado primero de noviembre, Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado durante la inauguración del Festival de Velas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, el alcalde de Uruapan recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo, por lo que fue trasladado a un hospital de la región, donde falleció horas después.

Este lunes, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que, si bien es cierto que el agresor de Carlos Manzo fue abatido en el lugar de los hechos, existe un actor intelectual y grupos criminales que podrían estar implicados en el caso.

Además, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó el avance de la investigación, donde señaló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de las 16:00 horas.

Además, comentó que el agresor abatido podría tener entre 17 y 19 años, que dio positivo a pruebas de presencia de drogas y que no portaba una credencial que mostrara su identidad, por lo que no ha sido identificado, pero cuenta con tatuajes en diversos partes del cuerpo.