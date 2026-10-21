Aprueba Cámara de Diputados ‘Ley Antimemes’

En medio de pancartas con la leyenda de “Censura de Morena” imágenes con memes alusivos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena, y carteles de lápidas con la leyenda “aquí murió la libertad de expresión”, la reforma fue aprobada por mayoría de 312 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 119 sufragios en contra del PAN, PRI y MC.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta conocida como “Ley Antimemes”, la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La minuta establece penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

En el debate, el diputado del PAN, Israel Damián Retes, aseguró que lo que realmente busca la reforma “es censurar a los mexicanos”.

”Aquí en la Cámara de Diputados hay una tentación autoritaria que debemos frenar, diputadas y diputados, tratar la crítica ciudadana como una amenaza de Estado. Todo esto en medio de una ola de periodistas asesinados, mientras quienes ejercen el periodismo necesitan protección y los políticos de Morena quieren protección contra las caricaturas”, denunció.

El congresista, sostuvo que la redacción de la reforma es ambigua y abre la puerta a la censura, por lo que retó a integrar un párrafo expreso en el que se puntualice que los cambios legales no afectarán a quienes publiquen memes o realicen trabajo periodístico.

”Dicen que no quieren censurar, pero entonces está muy sencillo. ¿Por qué no aceptar una protección expresa en la ley para proteger el periodismo y los memes? Es un párrafo, son dos líneas, ¿le entran? Porque el peligro no está solamente en una condena, está en la amenaza de una denuncia, en el miedo que termina por callar ciudadanos”, aseveró.

Por parte del PRI, el diputado Emilio Suarez Licona, dijo que la ambigüedad del artículo 403 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, “puede conducir a la censura y autocensura en creadores de contenidos, caricaturistas, comediantes y cualquiera que haga sátira política”.

La bancada de Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de mil a diez miel UMA a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

El diputado de Morena, Julio César Moreno, aseguró que lo que realmente garantiza la reforma es “proteger el talento, la creatividad y el trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que todos los días crean, inventan, producen e innovan”.

”Estamos hablando de una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que actualmente el Código Penal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir con mayor eficacia la piratería y la falsificación, porque detrás de una marca, una canción, un libro, una película o una tecnología hay trabajo, conocimiento, esfuerzo y muchas veces años de dedicación que merecen ser protegidos”, aseveró.

Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular.