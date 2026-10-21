No era huachicol combustible asegurado en Guanajuato: Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    No era huachicol combustible asegurado en Guanajuato: Claudia Sheinbaum
    Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa matutina que “había una ilegalidad” que corrigió la empresa. CUARTOSCURO

La Presidenta aclaró que, en el megadecomiso anunciado semanas atrás, la empresa demostró tener documentos en orden

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que tras el megadecomiso de combustible en una terminal de San José de Iturbide, Guanajuato, “toda la instalación tenía sus permisos”, por lo que no se trató de huachicol.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que “había una ilegalidad” que fue resuelta por la empresa.

Eleva IMSS a 8% aumento salarial para trabajadores

“¿Finalmente fue huachicol o no?”, se le preguntó.

“No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. El conocimiento que tenemos es que; tendría que informarlo la Fiscalía con todo detalle. Pero en realidad había unos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema”.

“Pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, comentó.

En septiembre, la titular del Ejecutivo federal dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debía aclarar el megadecomiso de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.

La FGR anunció el aseguramiento por presuntas irregularidades; sin embargo, Grupo Simsa respondió que “la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Un mal cálculo

Un mal cálculo
NosotrAs: La vida no se sostiene sola

NosotrAs: La vida no se sostiene sola

La Secretaría de Energía identificó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible al comparar compras y ventas.

Detectan huachicol fiscal por 61 mil 785 mdp en 2025, informa gobierno de Sheinbaum
rabajadores y jubilados del IMSS convocaron a una movilización este miércoles 21 de octubre en la Ciudad de México. Entre sus exigencias están un aumento salarial del 10%.

Continúan HOY manifestaciones en el IMSS... ¿Qué exigen los trabajadores?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar puede complementar la pensión de trabajadores del IMSS e ISSSTE que cumplan con los requisitos establecidos.

Sheinbaum aumenta Pensión hasta 17 mil 885 pesos mensuales a hombres y mujeres jubilados del IMSS e ISSSTE; requisitos y cómo obtenerla
Consulta la guía completa sobre cuándo poner la ofrenda de Día de Muertos y qué elementos no pueden faltar en tu altar este año.

Día de Muertos... ¿Cuándo se debe colocar la ofrenda y qué elementos necesitas?
El futbolista de Xolos de Tijuana acudió por primera vez a un módulo del Instituto Nacional Electoral tras cumplir 18 años.

Gilberto Mora ya fue por su INE; Instituto aprovecha para llamar a jóvenes a tramitar su credencial
Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas