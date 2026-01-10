Arde bodega de químicos y causa alarma, en Nuevo León

México
/ 10 enero 2026
    Arde bodega de químicos y causa alarma, en Nuevo León
    Los hechos se reportaron en una bodega de químicos en el municipio de General Escobedo, Nuevo León Foto: cortesía

Debido a riesgo de explosiones y el incremento del fuego, elementos de seguridad evacuaron a personas de sitios cercanos

Una densa columna de humo negro y explosiones a causa de un incendio en una bodega de químicos ocasionó alarma entre la población de Nuevo León, este sábado.

Los hechos fueron reportados a las 06:05 horas en el inmueble que se ubica en Agua Azul y Privada Agua Azul, en la colonia Agropecuaria del Norte Lázaro Cárdenas, en el ayuntamiento de General Escobedo.

Protección Civil del estado informó que atendió el siniestro que podía verse desde varios puntos del área metropolitana.

Debido al riesgo por el fuego y las explosiones, se procedió a la evacuación de personas de lugares cercanos. Sin que hasta el momento se tenga contabilizado el número.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

La razón social de la empresa es Recoinmex en donde se localizaron residuos de agua con hidrocarburos, basura común, lodos de pintura, lodos aceitosos, trapos con tíner, recipientes plásticos y saborizantes caducos.

TE PUEDE INTERESAR: Camión aplasta cadáver trasladado en una carroza sobre la carretera Monterrey-Saltillo

El incendio fue contenido por cuerpos de auxilio que realizaron acciones de combate trabajando en varios flancos con maniobras de enfriamiento y sofocación.

También se trabajó con dos retroexcavadoras sobre el control del derrame.

Temas


incendios

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León