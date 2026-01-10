Arde bodega de químicos y causa alarma, en Nuevo León

Una densa columna de humo negro y explosiones a causa de un incendio en una bodega de químicos ocasionó alarma entre la población de Nuevo León, este sábado.

Los hechos fueron reportados a las 06:05 horas en el inmueble que se ubica en Agua Azul y Privada Agua Azul, en la colonia Agropecuaria del Norte Lázaro Cárdenas, en el ayuntamiento de General Escobedo.

Protección Civil del estado informó que atendió el siniestro que podía verse desde varios puntos del área metropolitana.

Debido al riesgo por el fuego y las explosiones, se procedió a la evacuación de personas de lugares cercanos. Sin que hasta el momento se tenga contabilizado el número.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

La razón social de la empresa es Recoinmex en donde se localizaron residuos de agua con hidrocarburos, basura común, lodos de pintura, lodos aceitosos, trapos con tíner, recipientes plásticos y saborizantes caducos.

TE PUEDE INTERESAR: Camión aplasta cadáver trasladado en una carroza sobre la carretera Monterrey-Saltillo

El incendio fue contenido por cuerpos de auxilio que realizaron acciones de combate trabajando en varios flancos con maniobras de enfriamiento y sofocación.

También se trabajó con dos retroexcavadoras sobre el control del derrame.