Camión aplasta cadáver trasladado en una carroza sobre la carretera Monterrey-Saltillo

MONTERREY, NL.- El cadáver de un hombre, el cual era transportado en un ataúd, quedó aplastado cuando una unidad pesada volcó sobre la carroza en el que lo trasladaban, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, este viernes.

Los hechos se registraron en la colonia Las Huertas, en el municipio de Santa Catarina.

