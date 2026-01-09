Camión aplasta cadáver trasladado en una carroza sobre la carretera Monterrey-Saltillo
MONTERREY, NL.- El cadáver de un hombre, el cual era transportado en un ataúd, quedó aplastado cuando una unidad pesada volcó sobre la carroza en el que lo trasladaban, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, este viernes.
Los hechos se registraron en la colonia Las Huertas, en el municipio de Santa Catarina.
Protección Civil del estado reportó que atendió el percance en el que el conductor de un vehículo de tres y media perdió el control y quedó volcado en el camellón central y carril interior, por lo que cayó sobre una camioneta funeraria.
El chofer de la unidad responsable se dio a la fuga del lugar de los sucesos.
El conductor de la camioneta funeraria, identificado como Julio Martínez, de 33 años, resultó politraumatizado, por lo que trasladado para su atención médica al Hospital Metropolitano.
En el sitio se valoraron otras dos personas de otras unidades involucradas; sin embargo, fueron valoradas en el sitio.
“Dos grúas realizaban maniobras para liberar el cuerpo, ya que la caja del vehículo pesado quedó sobre la camioneta de la funeraria”, detalló PCNL