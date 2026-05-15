Arrancones con vehículos de lujo dejan dos jóvenes sin vida tras choque en carretera Mérida–Progreso

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Arrancones con vehículos de lujo dejan dos jóvenes sin vida tras choque en carretera Mérida–Progreso
    Un choque durante presuntos arrancones clandestinos en la carretera Mérida–Puerto Progreso dejó dos fallecidos y un lesionado grave. Captura de pantalla

Dos personas murieron y una más resultó gravemente herida tras un choque ligado a presuntos arrancones clandestinos en Yucatán

Una nueva tragedia relacionada con presuntos arrancones clandestinos se registró durante la madrugada de este jueves en la carretera Mérida–Puerto Progreso, donde una competencia ilegal entre vehículos de lujo dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas uno de 23 años, y una más gravemente herida.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana a la altura del kilómetro 14 de esta vía, una zona señalada recurrentemente por habitantes y automovilistas debido a la realización de carreras clandestinas de alta velocidad durante las noches y madrugadas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Las imágenes del percance comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observaron restos de vehículos esparcidos sobre la carpeta asfáltica, además de partes incendiadas tras el impacto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asi-se-vio-el-fatal-accidente-al-oriente-de-saltillo-influencer-capto-en-vivo-caida-de-camioneta-de-puente-BE20602726

TRES VEHÍCULOS DE LUJO SE VIERON INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE DURANTE CARRERAS CLANDESTINAS

Según los primeros reportes, tres vehículos de lujo, identificados como un Chevrolet Camaro, un BMW y una camioneta BMW negra, presuntamente participaban en un arrancón que habría comenzado desde una gasolinera ubicada sobre la misma carretera.

Testigos indicaron que los conductores circulaban a velocidades extremas que presuntamente superaban los 200 kilómetros por hora, mientras varias personas observaban las maniobras desde los alrededores del sitio. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, algunos asistentes también consumían bebidas alcohólicas en la zona.

JOVENES FALLECEN TRAS IMPACTARSE CONTRA CAMIONETA BMW

En medio de la carrera clandestina, un automóvil Nissan Versa fue impactado violentamente por la camioneta BMW negra.

La fuerza de la colisión provocó que el Nissan Versa quedara prácticamente destruido y dividido en tres partes. Sus ocupantes salieron proyectados hacia la maleza localizada a un costado de la carretera.

Paramédicos y cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que tanto el conductor como el copiloto del Nissan Versa fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el impacto, la camioneta BMW involucrada terminó envuelta en llamas. Su conductor sobrevivió al choque, aunque presentó heridas de gravedad, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital de la capital yucateca.

INVOLUCRADOS EN CARRERAS CLANDESTINAS HUYEN DEL LUGAR TRAS ACCIDENTE

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y efectivos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y autoridades ministeriales encargadas de las diligencias correspondientes.

Sin embargo, al momento de la llegada de las corporaciones de seguridad, los otros vehículos presuntamente involucrados en el arrancón, así como varios asistentes que se encontraban en el lugar, ya habían abandonado el sitio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/explosion-por-pirotecnia-y-tanque-de-gas-en-fiesta-patronal-de-amatitan-deja-una-mujer-muerta-y-26-heridos-EE20713456

INTERNAUTAS CRITICAN FALTA DE ACCIÓN DE AUTORIDADES ANTE CARRERAS CLANDESTINAS

El caso generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la frecuencia con la que se realizan este tipo de carreras clandestinas en la carretera hacia Puerto Progreso y señalaron presuntas omisiones en la vigilancia de la zona.

Uno de los mensajes difundidos en plataformas digitales señaló: “El tradicional ‘Miércoles de Arrancones’ ante las narices de la Guardia Nacional en la carretera a Progreso, dejó como saldo provisional dos fallecidos y un herido grave en Yucatán”.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con los hechos ni sobre posibles responsabilidades penales derivadas del accidente. Tampoco se han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas fallecidas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Autos
Muertes

Localizaciones


Yucatán

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Política ficción

Política ficción
NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?

NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?
La decisión de la juzgadora María Padrón (quien fue señalada por recibir apoyo del Gobierno estatal en la pasada elección judicial) ocurre tras operativos de fuerzas federales.

Libera jueza a 3 en cateos de NL ligados a red de huachicol
La guerra entre Los Chapitos y Los Mayos desató un aumento en delitos con uso de armas y explosivos en Sinaloa.

Guerra entre Los Chapitos y Los Mayos detonó aumento de uso de explosivos en Sinaloa
Los verdaderos rostros de los protagonistas de esta tragedia. María Justina Cabrera García y su novio Juan Manuel García.

‘La maestra de la escuela’... La verdadera historia de Laurita Garza, corrido escrito por Lalo Mora (videos)
El registro obligatorio de líneas telefónicas con la CURP continúa en México y miles de usuarios aún no completan el trámite.

¿Se ampliará el plazo para registrar tu celular con CURP? Esto se sabe
Personajes. Las figuras de maestros en la televisión mexicana han sido representadas desde la comedia infantil hasta el drama romántico.

De ‘Jirafales’ a ‘Arturo de la Barrera’: los maestros más recordados de la televisión mexicana
Nuevo León buscará brillar fuera de la cancha con un cartel musical encabezado por figuras internacionales y del regional mexicano.

Monterrey vibra con el Mundial 2026: Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias confirmados para el Fan Festival