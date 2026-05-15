Arrancones con vehículos de lujo dejan dos jóvenes sin vida tras choque en carretera Mérida–Progreso

Las imágenes del percance comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observaron restos de vehículos esparcidos sobre la carpeta asfáltica, además de partes incendiadas tras el impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana a la altura del kilómetro 14 de esta vía, una zona señalada recurrentemente por habitantes y automovilistas debido a la realización de carreras clandestinas de alta velocidad durante las noches y madrugadas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Una nueva tragedia relacionada con presuntos arrancones clandestinos se registró durante la madrugada de este jueves en la carretera Mérida–Puerto Progreso, donde una competencia ilegal entre vehículos de lujo dejó un saldo de dos personas fallecidas, entre ellas uno de 23 años, y una más gravemente herida.

TRES VEHÍCULOS DE LUJO SE VIERON INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE DURANTE CARRERAS CLANDESTINAS

Según los primeros reportes, tres vehículos de lujo, identificados como un Chevrolet Camaro, un BMW y una camioneta BMW negra, presuntamente participaban en un arrancón que habría comenzado desde una gasolinera ubicada sobre la misma carretera.

Testigos indicaron que los conductores circulaban a velocidades extremas que presuntamente superaban los 200 kilómetros por hora, mientras varias personas observaban las maniobras desde los alrededores del sitio. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, algunos asistentes también consumían bebidas alcohólicas en la zona.

JOVENES FALLECEN TRAS IMPACTARSE CONTRA CAMIONETA BMW

En medio de la carrera clandestina, un automóvil Nissan Versa fue impactado violentamente por la camioneta BMW negra.

La fuerza de la colisión provocó que el Nissan Versa quedara prácticamente destruido y dividido en tres partes. Sus ocupantes salieron proyectados hacia la maleza localizada a un costado de la carretera.

Paramédicos y cuerpos de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que tanto el conductor como el copiloto del Nissan Versa fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el impacto, la camioneta BMW involucrada terminó envuelta en llamas. Su conductor sobrevivió al choque, aunque presentó heridas de gravedad, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital de la capital yucateca.

INVOLUCRADOS EN CARRERAS CLANDESTINAS HUYEN DEL LUGAR TRAS ACCIDENTE

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y efectivos de la Guardia Nacional acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y autoridades ministeriales encargadas de las diligencias correspondientes.

Sin embargo, al momento de la llegada de las corporaciones de seguridad, los otros vehículos presuntamente involucrados en el arrancón, así como varios asistentes que se encontraban en el lugar, ya habían abandonado el sitio.