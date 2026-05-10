Así se vio el fatal accidente al oriente de Saltillo; influencer captó en vivo caída de camioneta de puente

Lo que comenzó como una transmisión habitual en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los videos más impactantes del fin de semana en Saltillo, luego de que la influencer trans “Devanhimuñecabella1” captara en vivo el momento exacto en que una camioneta cayó desde un puente sobre el bulevar Fundadores. El video, de apenas unos segundos de duración, comenzó a viralizarse rápidamente en plataformas como TikTok y Facebook debido a la crudeza de las imágenes y a la reacción de asombro de la creadora de contenido al presenciar el accidente frente a su cámara.

En la grabación se observa cómo la unidad pierde el control tras impactarse contra las barreras divisorias del puente ubicado frente a la colonia Ampliación Morelos, para después salir proyectada hacia la lateral inferior de la vialidad desde una altura aproximada de 20 metros.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor manejaba presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, factores que habrían provocado el percance. La fuerza del impacto ocasionó además que el conductor saliera expulsado de la cabina, debido a que aparentemente no portaba cinturón de seguridad.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención de emergencia y trasladarlo inicialmente a una clínica privada. Posteriormente fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció inconsciente en el área de urgencias. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las severas lesiones sufridas durante el accidente. Sin embargo, más allá del hecho vial, la conversación en redes sociales se centró en la transmisión realizada por “Devanhimuñecabella1”, quien se encontraba realizando uno de sus habituales “en vivos” nocturnos sobre el bulevar Fundadores, sitio donde frecuentemente interactúa con seguidores.

La influencer se ha convertido en una figura ampliamente reconocida en Saltillo y otras ciudades del noreste del país gracias a su contenido relacionado con estilo de vida, humor, maquillaje y transmisiones urbanas, acumulando miles de reproducciones en redes sociales. Usuarios compartieron el video de manera masiva durante las últimas horas, convirtiéndolo en uno de los contenidos más comentados localmente y generando nuevamente debate sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y sin medidas básicas de seguridad.

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