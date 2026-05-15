Explosión por pirotecnia y tanque de gas en fiesta patronal de Amatitán deja una mujer muerta y 26 heridos

Una explosión registrada la noche del jueves 14 de mayo durante las fiestas patronales en el municipio de Amatitán, Jalisco, protagonizada por pirotecnia y un tanque de gas, dejó un saldo preliminar de una mujer fallecida y al menos 26 personas lesionadas, de acuerdo con información de autoridades estatales y reportes preliminares. La explosión, seguida de un incendio, ocurrió en la plaza principal de la localidad, en las inmediaciones de una iglesia donde se desarrollaban los festejos religiosos en honor al Señor de la Ascensión, y quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

PIROTECNIA CAUSA EXPLOSIÓN TRAS ALCANZAR CILINDRO DE GAS DE ESTABLECIMIENTO AMBULANTE Durante la celebración se realizaba un espectáculo de pirotecnia y la tradicional quema de un “torito”, cuando un artefacto conocido como “buscapiés” habría alcanzado accidentalmente un puesto ambulante de comida. Según los primeros reportes, las chispas generadas por los fuegos artificiales llegaron hasta un cilindro de gas LP instalado en el establecimiento de frituras, lo que provocó una fuerte explosión que fue captada en video por asistentes a la celebración. El estallido ocurrió alrededor de las 22:00 horas y generó movilización inmediata de elementos de Protección Civil Municipal, paramédicos y corporaciones de emergencia, quienes acudieron para atender a las personas lesionadas y acordonar el área afectada.

PROTECCIÓN CIVIL CONFIRMA UNA PERSONA FALLECIDA TRAS EXPLOSIÓN DE TANQUE DE GAS EN AMATITÁN Durante la mañana de este viernes, Protección Civil de Jalisco informó mediante un comunicado que “durante la noche y madrugada” brindaron apoyo para la atención del incidente registrado en la plaza principal de Amatitán durante el desarrollo de las fiestas patronales. La dependencia estatal detalló que “la emergencia se originó luego de que un buscapié o chispa desprendida de un ‘torito’ de pirotecnia alcanzara un puesto de comida donde se encontraba un cilindro de gas LP, generándose una explosión”. Asimismo, reportó que una mujer de 52 años perdió la vida a consecuencia del incidente. En cuanto a las personas lesionadas, Protección Civil estatal indicó que cinco fueron reportadas en estado grave, siete con lesiones de consideración regular y 14 más con heridas leves.

PERSONAS HERIDAS EN FIESTA PATRONAL DE AMATITÁN SON TRASLADADAS A CENTROS MÉDICOS Los afectados fueron trasladados a diferentes unidades médicas para recibir atención especializada. De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, varias de las víctimas fueron llevadas al Hospital Regional de Magdalena y al Instituto Mexicano del Seguro Social de Tequila. Tras concluir las labores de atención y mitigación de riesgos, las autoridades informaron que el sitio quedó bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dar seguimiento a las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsabilidades derivadas de los hechos ni sobre el estado actualizado de las personas lesionadas. Tampoco se ha precisado si habrá revisiones adicionales en las medidas de seguridad relacionadas con el uso de pirotecnia y cilindros de gas durante eventos públicos en la entidad.

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