Arrestan a paramédico tras ser denunciado por dos casos de violación en Hospital de Tamaulipas

México
/ 11 enero 2026
    Arrestan a paramédico tras ser denunciado por dos casos de violación en Hospital de Tamaulipas

Según los medios locales, el detenido es conocido por ser boxeador profesional

El 11 de enero se reportó el arresto de Carlos “G”, también conocido como “La Rana” en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Elementos de la Fiscalía General de la Justicia movilizaron la aprehensión contra Carlos ‘G’ por el delito de violación La denuncia derivó de dos indagatorias, en las cuales se señalaron al detenido como responsable de violación contra dos mujeres en las instalaciones del hospital, ubicado en Calzada General Luis Caballero de Ciudad Victoria.

El presunto culpable fue detenido en las instalaciones del Hospital Infantil en la Ciudad Victoria. El detenido, según los medios locales, fue boxeador profesional y actualmente laboraba de paramédico.

De acuerdo a las indagatorias, el acto ilícito fue cometido el 29 de diciembre, y fue apresado por agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia

La Fiscalía informó que Carlos ‘G’ será puesto a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica.

Temas


Violencia De Género
Investigaciones

Localizaciones


Ciudad Victoria

Organizaciones


Fgj

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

