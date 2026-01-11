Arrestan a paramédico tras ser denunciado por dos casos de violación en Hospital de Tamaulipas
Según los medios locales, el detenido es conocido por ser boxeador profesional
El 11 de enero se reportó el arresto de Carlos “G”, también conocido como “La Rana” en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Elementos de la Fiscalía General de la Justicia movilizaron la aprehensión contra Carlos ‘G’ por el delito de violación La denuncia derivó de dos indagatorias, en las cuales se señalaron al detenido como responsable de violación contra dos mujeres en las instalaciones del hospital, ubicado en Calzada General Luis Caballero de Ciudad Victoria.
El presunto culpable fue detenido en las instalaciones del Hospital Infantil en la Ciudad Victoria. El detenido, según los medios locales, fue boxeador profesional y actualmente laboraba de paramédico.
De acuerdo a las indagatorias, el acto ilícito fue cometido el 29 de diciembre, y fue apresado por agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).
La Fiscalía informó que Carlos ‘G’ será puesto a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica.