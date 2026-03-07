Asegura Harfuch que el poder del CJNG se ha debilitado desde operativo contra ‘El Mencho’

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha disminuido tras las operaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad, incluido el operativo militar en Tapalpa, en el que fue abatido su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El funcionario afirmó que los operativos contra integrantes del grupo criminal han debilitado su capacidad operativa.

-Han sido detenidas cerca de 200 personas o líderes de este grupo criminal.

¿Su poder evidentemente ha disminuido?, se preguntó en la conferencia mañanera.

“Sí, definitivamente, y como se demostró, pues la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado”, respondió.

El Secretario explicó que las acciones de seguridad no se enfocan únicamente en la captura o abatimiento de un líder criminal, sino en debilitar las estructuras completas de las organizaciones delictivas.

”Por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. Estas acciones, llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad, y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no sólo es por una persona específica”, aseguró.

”Lo que se busca es disminuir la violencia en el País y disminuir la violencia en la región, y eso son organizaciones criminales, más que de una sola persona”.

García Harfuch informó que el Gobierno federal mantendrá el despliegue de fuerzas federales en Jalisco.

La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, es sostener la coordinación con las autoridades estatales para reforzar la seguridad en la entidad tras la operación realizada en Tapalpa.

El Gabinete de Seguridad, destacó, continuar· presente en la entidad para respaldar las acciones de las autoridades locales, supervisar operativos y mantener la presencia de fuerzas federales en distintas regiones del estado.

El Secretario explicó que el operativo en Tapalpa fue desarrollado por la SecretarÌa de la Defensa Nacional con apoyo de fuerzas federales, como parte de una operación planeada para detener al líder del CJNG.

”Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de un grupo delictivo”, señaló.

Tras esa acción, agregó, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado, por lo que el Gobierno federal reforzó la presencia de autoridades para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Durante la conferencia, se proyectó un video en el que se detalló el operativo realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, en el que fue abatido el líder del CJNG.

”Un hecho relevante derivado de trabajos de inteligencia militar y de la planeación y ejecución de una operación por parte de las fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional fue la captura y posterior deceso de Rubén, alias ‘El Mencho’, líder de un grupo delictivo que opera en Jalisco”, se señaló.

En el video se detalló que durante esa operación y en acciones posteriores fueron detenidos integrantes de la organización criminal.

”A este importante resultado para la seguridad de los mexicanos se suma la detención de dos criminales durante la citada operación y posterior a ella, sumando un total de 188 delincuentes de esa organización durante la presente Administración”, refirió.

El informe atribuyó estos resultados a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales que integran el Gabinete de Seguridad.

El video concluyó que, pese a los resultados presentados, aún persiste el desafío de continuar fortaleciendo las acciones para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.