Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño

El vínculo entre Carlos Vela y Los Angeles FC no se rompe. Aunque ya no será dentro de la cancha, el ex delantero mexicano volvió a la órbita del equipo angelino al encabezar un grupo de inversionistas que adquirió una participación minoritaria en el club de la MLS. La operación se cerró a inicios de este año, tras un acuerdo alcanzado en 2025, y se convirtió en uno de los movimientos financieros más relevantes recientes dentro del futbol estadounidense.

De acuerdo con el medio Sportico, Vela lideró a tres nuevos socios comanditarios que compraron el 6% del capital del LAFC. La transacción situó el valor del club en aproximadamente 1,250 millones de dólares, una de las cifras más altas registradas en la venta de participaciones dentro de la Major League Soccer.

La operación también implicó cambios dentro del grupo propietario. Dos inversionistas abandonaron el proyecto, entre ellos Joe Tsai, dueño de los Brooklyn Nets, y Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics Collectibles. Ambos salieron de la estructura accionaria tras concretarse la venta.

El ex atacante mexicano anunció su retiro del futbol profesional en mayo, luego de una etapa histórica con el LAFC. Entre 2018 y 2024 disputó su ciclo con el club y marcó 90 goles en todas las competiciones, cifras que lo consolidaron como una de las máximas figuras en la historia del equipo y uno de los rostros más reconocidos de la MLS.

Según el reporte, el grupo que acompaña a Vela incluye a un inversionista coreano-estadounidense y a un empresario mexicano de alto perfil, aunque sus identidades no han sido reveladas públicamente. La operación refleja además el crecimiento económico de la liga, cuyo valor promedio por franquicia ronda los 767 millones de dólares, según estimaciones del propio medio.