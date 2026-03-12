Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados

México
/ 12 marzo 2026
    Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados
    A su juicio, en un país con amplias necesidades sociales, los recursos asignados a estas estructuras resultan excesivos. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria explicó que la intención central será reducir lo que considera privilegios en partidos políticos y autoridades electorales

Tras el rechazo de su propuesta de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina anunció que su gobierno impulsará un “Plan B” con el que buscará avanzar, por otras vías, en cambios al sistema electoral.

La mandataria explicó que la intención central será reducir lo que considera privilegios en partidos políticos y autoridades electorales, además de promover una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones públicas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo que la iniciativa original tenía como propósito disminuir el gasto público destinado a las instituciones electorales y a las dirigencias partidistas.

A su juicio, en un país con amplias necesidades sociales, los recursos asignados a estas estructuras resultan excesivos.

Sheinbaum recordó que uno de los objetivos que han impulsado desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador ha sido terminar con los privilegios y prácticas asociadas al antiguo régimen político.

En ese sentido, señaló que aún existen ámbitos donde, desde su perspectiva, persisten beneficios injustificados.

La mandataria argumentó que diversos sondeos de opinión muestran que una parte de la población considera elevado el financiamiento público a los partidos políticos, así como los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También mencionó que, en su opinión, existen duplicidades entre el organismo nacional y los institutos electorales de los estados.

“Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos y que los consejeros del INE perciban salarios mayores a los de la presidenta, además de que se repiten funciones entre el INE y los organismos electorales locales”, afirmó.

Sheinbaum también detalló cómo se comportaron las distintas fuerzas políticas durante la votación legislativa.

Según explicó, únicamente legisladores de Morena, doce diputados del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo respaldaron la iniciativa, mientras que las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de los partidos aliados votaron en contra.

La presidenta señaló que decidió llevar la propuesta hasta su votación en el pleno aun sabiendo que no contaba con los votos suficientes para aprobarla, pues consideró importante cumplir con el compromiso que —dijo— asumió con la ciudadanía.

“Yo insistí en que se votara porque cumplí con la gente. Me comprometí a enviar una reforma que respondiera a lo que muchos ciudadanos pedían y lo hice”, expresó.

De acuerdo con la mandataria, el llamado “Plan B” mantendrá el espíritu de la reforma rechazada, es decir, reducir gastos dentro del sistema electoral que su gobierno considera innecesarios y destinar esos recursos a áreas prioritarias como programas sociales, infraestructura y servicios públicos.

Finalmente, adelantó que también se buscará fortalecer los mecanismos de democracia participativa para ampliar la incidencia directa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la elección de representantes.

Temas


4T
Reforma Electoral
plan b

Personajes


Claudia Sheinbaum

