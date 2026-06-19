Aseguran 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay cinco extranjeros detenidos

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    Aseguran 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; hay cinco extranjeros detenidos
    Semar y autoridades federales aseguraron 137 kg de cocaína en Lázaro Cárdenas y detuvieron a cinco ecuatorianos; el cargamento estaba oculto en contenedores. Aduanas México

Operativo conjunto en Michoacán permitió decomisar droga valuada en más de 29 millones de pesos

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades aduaneras y de seguridad federal, aseguraron cerca de 137 kilogramos de presunta cocaína y detuvieron a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La información fue dada a conocer este 18 de junio por la Agencia Nacional de Aduanas de México a través de sus redes sociales, donde informó que el aseguramiento fue resultado de un operativo conjunto realizado con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica superior a los 29 millones de pesos para grupos delictivos y evitó que aproximadamente 274 mil dosis de la sustancia llegaran a la población.

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SEGUIMIENTO A EMBARCACIÓN CON ALERTA PREVIA PERMITIÓ EL DECOMISO

Según el comunicado conjunto emitido por las dependencias participantes, la operación se desarrolló después de que personal naval diera seguimiento a un buque mercante que contaba con un alertamiento relacionado con el posible transporte de mercancía ilícita.

Las labores de vigilancia se realizaron durante patrullajes marítimos y permitieron monitorear la embarcación hasta su arribo al puerto de Lázaro Cárdenas.

Una vez que el buque llegó al recinto portuario, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), adscrita a la Décima Sexta Zona Naval, iniciaron labores de inspección en coordinación con personal de la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas.

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HALLAN CINCO BULTOS DE COCAÍNA OCULTOS ENTRE CARGA COMERCIAL

Durante la revisión de los contenedores transportados por la embarcación, las autoridades contaron con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la inspección fueron detectadas irregularidades en una carga comercial.

Las revisiones permitieron localizar cinco bultos ocultos dentro de uno de los contenedores. En su interior se encontraban 139 ladrillos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

El peso total de la droga asegurada fue estimado en aproximadamente 137 kilogramos.

CINCO PERSONAS FUERON DETENIDAS DURANTE OPERATIVO

Como resultado del operativo, las autoridades detuvieron a cinco personas de nacionalidad ecuatoriana que presuntamente estarían relacionadas con los hechos investigados.

Las dependencias federales informaron que a los detenidos les fueron leídos sus derechos conforme a la ley y posteriormente fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Junto con los detenidos también fueron asegurados los paquetes con la sustancia localizada, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación.

Será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades correspondientes y continúe con las diligencias derivadas del caso.

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CALCULAN AFECTACIÓN ECONÓMICA SUPERIOR A 29 MILLONES DE PESOS

Las autoridades federales estimaron que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 29 millones 711 mil pesos para las organizaciones delictivas involucradas.

Asimismo, indicaron que la incautación permitió evitar la distribución de alrededor de 274 mil dosis de la sustancia en el mercado ilegal.

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DESTACAN COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES FEDERALES

La Secretaría de Marina destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre las autoridades marítimas, aduaneras, de seguridad pública y procuración de justicia.

Las dependencias participantes señalaron que este tipo de operaciones forman parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre implementadas en los puertos nacionales.

De acuerdo con el comunicado, los trabajos tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de seguridad, preservar el Estado de derecho e impedir el traslado de sustancias ilícitas que puedan afectar la salud y el bienestar de la población.

El aseguramiento se suma a las acciones realizadas en los principales puertos del país para detectar cargamentos de drogas y mercancías ilegales que intentan ingresar o transitar por territorio nacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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